Red Bull trocará chassi de Vettel para o GP da Turquia

A Red Bull revelou nesta quinta-feira que detectou um problema no carro que o alemão Sebastian Vettel usou em Mônaco, no último fim de semana, e, por isso, decidiu trocar o chassi para o GP da Turquia, que será realizado no dia 30 de maio, em Istambul.

"Sebastian Vettel experimentou algumas peculiaridades com o seu chassi durante o GP de Mônaco. Na investigação, um pequeno defeito foi encontrado em seu chassi, que será substituído para a próxima corrida na Turquia", afirmou Christian Horner, chefe da equipe Red Bull, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

Vettel terminou o GP de Mônaco em segundo lugar, atrás de Webber, seu companheiro de equipe na Red Bull. Os dois pilotos tem 78 pontos, mas o australiano é o líder do Mundial por ter duas vitórias contra apenas uma do alemão, após a realização de seis etapas da temporada 2010 da Fórmula 1.