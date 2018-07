Reencontro com torcida brasileira empolga Bruno Senna

SÃO PAULO - Bruno Senna aposta no apoio da torcida no circuito de Interlagos para conseguir somar pontos no GP do Brasil, domingo, em São Paulo. No encerramento da temporada 2012 da Fórmula 1, o piloto da Williams revela uma emoção especial por correr em casa, diante dos torcedores brasileiros.

"É extremamente excitante voltar para casa na última corrida da temporada. Disputar o GP em seu país tem sempre um sabor especial e a energia que você recebe do público é incrível", afirmou o brasileiro, que já conseguiu pontuar em 10 das 19 etapas realizadas no campeonato atual.

No último domingo, ele conseguiu o 10º lugar no GP dos Estados Unidos, disputado no recém-inaugurado circuito em Austin. Agora, espera voltar à zona de pontuação em Interlagos, para conseguir seus primeiros pontos numa corrida no Brasil - tem um 21º e um 17º lugares na história da prova.

"Só tive a chance de disputar duas corridas em casa na Fórmula 1, mas em ambas o público me deu energia extra", contou Bruno Senna, que elogiou bastante o circuito de Interlagos e mostrou confiança para a disputa de domingo. "Temos conseguido evoluir bastante nas últimas etapas."