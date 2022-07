Relembre 10 acidentes que chocaram a Fórmula 1 nas últimas temporadas

A Fórmula 1 tem se dedicado a aprimorar, a cada temporada, a segurança dos pilotos no cockpit. Acidentes, no entanto, são praticamente inevitáveis no mundo da alta velocidade. Qualquer toque pode causar um grande estrago e mudar completamente os rumos de uma corrida. Nos últimos anos, alguns acidentes ficaram marcados na memória dos fãs e provaram que diversos itens de segurança são imprescindíveis na categoria.

Os pilotos sabem que têm de conviver com esse risco nas pistas, andando a velocidades que podem chegar a mais de 300 km/h, mas estão muito mais preocupados com isso do que eram no passado.

Imagens do acidente do Zhou no #SilverstoneGP já informaram que o piloto está bem #Formula1 #F1naBand pic.twitter.com/JSrwMitt7E — AMANDA (@amandys07_) July 3, 2022

No último fim de semana, no Grande Prêmio da Inglaterra, o chinês Guanyu Zhou sofreu um grave acidente na largada. O piloto da Alfa Romeo foi tocado por George Russell, da Mercedes, e capotou algumas vezes até bater no alambrado que divide a caixa de brita e as arquibancadas de Silverstone. A cada dia, ângulos mais chocantes do acidente surgem. Zhou não teve ferimentos e estará em ação a partir desta sexta-feira em Spielberg, na Áustria, como informou sua escuderia.

Ainda em 2022 ao longo do fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco, Mick Schumacher protagonizou um acidente violento na saída da cursa da piscina. Filho do heptacampeão Michael Schumacher, ele teve sua Haas partida ao meio na colisão, lembrando que os carros atualmente são planejados para que, em acidentes como esse, a célula de sobrevivência não seja afetada e resguardando o piloto.

Mas esse não foi o único acidente de Mick na atual temporada da Fórmula 1. Em Jeddah, na Arábia Saudita, o alemão precisou ser socorrido de helicóptero apesar de não ter sofrido graves lesões. A pancada novamente foi muito forte e deixou pilotos, equipes e fãs apreensivos com a situação.

#German driver Mick Schumacher crashed into a concrete barrier during qualifying round for the Saudi Arabian Grand Prix on Saturday He was reported to be conscious and speaking when the medical crew arrived to take him to a medical centre#SaudiArabianGP #Schumacher pic.twitter.com/Jcpa2gNIUb — Leaders MENA (@leadersmena) March 26, 2022

A temporada 2021 ficou marcada por intensa disputa entre o britânico Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen. O título ficou com o piloto da Red Bull, mas, ao longo do ano, ambos se envolveram em acidentes que geraram fortes controvérsias no circo da Fórmula 1, com fãs e especialista buscando culpados por cada um dos encontros entre os dois nas pistas.

O primeiro aconteceu em Silverstone. Correndo em casa, Hamilton precisava de um resultado positivo para seguir de perto o holandês na pontuação, que havia triunfado na sprint race, no dia anterior. No domingo, os dois dividiram todas as curvas após a largada, mas logo em seguida um dos toques custou caro. Hamilton deixou o carro espalhar no asfasto e acertou Verstappen, que sofreu o maior impacto de força G já registrado na Fórmula 1, 51G.

Last time out it was drama in the opening laps as Hamilton and Verstappen fought for the lead . This weekend Formula 1 is back to Silverstone Circuit . Watch all the thrilling action on SuperSport Motorsport channel 235. #BritishGPOnDStv pic.twitter.com/TJ7R4SgqHf — Sonoiya Lawrence (@SonoiyaLawrence) July 1, 2022

Já na segunda metade do campeonato, a disputa entre Hamilton e Verstappen se intensificou. Em Monza, os dois voltaram ao embate. Dessa vez, Verstappen não tinha meios para segurar o piloto da Mercedes. Eles entraram juntos na chicane. Verstappen decolou e viu seu carro parar sobre o de Hamilton. A corrida terminou para ambos. O halo salvou Hamilton de ter o pneu da Red Bull sobre sua cabeça. Halo é aquele arco que fica sobre a cabeça do piloto no carro.

Quando foi anunciada a criação do Halo para os carros, as críticas foram gigantescas. Na temporada passada, ele já salvou Romain Grosjean. E hoje, evitou que Hamilton fosse atingido pelo pneu do carro de Verstappen. Monza tem uma lista muito malandra.pic.twitter.com/0iwZIdik3D — Caio Felix (@OCaioFelix) September 12, 2021

Em 2020, Romain Grosjean se envolveu em um grave acidente no Bahrein. Logo na primeira volta, o piloto francês perdeu o controle do carro e acertou o guard rail. A pancada foi tão forte que o carro atravessou a proteção e explodiu em seguida. Em meio às chamas, Grosjean conseguiu escapar de maneira heroica, tendo apenas queimaduras nas mãos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Fórmula 1 se viu obrigada a readequar seu calendário em 2020. Novas pistas foram utilizadas, nem sempre nas melhores condições para uma prova da categoria máxima do automobilismo mundial. Foi o caso do circuito de Mugello, casa da Ferrari, que abrigou o GP da Toscana. O primeiro acidente envolveu Max Verstappen, Kimi Raikkonen e Pierre Gasly. Após a relargada, nova colisão com quatro pilotos: Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz Jr, Kevin Magnussen e Nicholas Latifi.

O dinamarquês Kevin Magnussen também protagonizou um acidente em 2014 com o brasileiro Felipe Massa. No Grande Prêmio da Alemanha, em Hockenheim, logo na largada, Magnussen acertou o pneu traseiro do carro de Massa e deixou a Williams do brasileiro de cabeça para baixo.

At the start, Magnussen and Massa collided at Turn 1 which flipped the Williams upside down and resulted in a Safety Car. pic.twitter.com/agQAyAy7xA — Max | CrazyF1Fan | (@CrazyF1Fan) December 23, 2021

Em 2018, o bicampeão mundial Fernando Alonso vivenciou um acidente cinematográfico em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Novamente a largada foi o palco. O asturiano foi tocado pela Renault de Nico Hülkemberg e voou por cima da Sauber de Charles Leclerc, que teve o Santo Antônio atingido levemente.

Alonso também se envolveu em uma batida forte em 2016. O espanhol tentava um ultrapassagem sobre Romain Grosjean no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. Quando foi realizar a manobra, Alonso acertou o pneu traseiro do carro do francês e capotou, parando na caixa de brita.

Alonso's crash was very similar pic.twitter.com/1THGxA9QtX — Rum Tum Tugger (@theroc21) July 3, 2022

Esperando não conviver com minutos de tensão e dúvidas, a Fórmula 1 desembarca neste fim de semana em Spielberg, para o Grande Prêmio da Áustria. O treino que define o grid para a sprint race está agendado para esta sexta-feira, ao meio-dia. A sprint acontece no sábado, às 11h30, e determinará as posições de largada para a corrida no domingo, às 10h.