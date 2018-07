Relembre os fatos mais marcantes da temporada da F-1

A temporada 2014 da Fórmula 1 chegou ao fim neste domingo, com Lewis Hamilton vencendo a corrida em Abu Dabi e se sagrando campeão mundial . O inglês, que conquistou o seu segundo título na carreira, travou, durante todo o ano, uma grande batalha com Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes.

Porém, ao final da temporada, a maior estabilidade de Hamilton falou mais alto, com o inglês vencendo 11 corridas ao longo do ano e terminando o campeonato com 384 pontos, 67 a mais do que Rosberg.

Além dos dois pilotos da Mercedes, que dominaram completamente a categoria em 2014, outros pilotos também se destacaram, como o australiano Daniel Ricciardo, o finlandês Valtteri Bottas e também o brasileiro Felipe Massa, que terminou a última corrida do ano na segunda posição.