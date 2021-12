Relembre tudo o que aconteceu na temporada 2021 da Stock Car antes da última etapa

Até chegar a Super Final em Interlagos neste domingo, 12, a temporada da Stock Car Pro Series 2021 teve emocionantes 11 etapas, desde Goiânia em 25 de abril. Nelas, a principal categoria do automobilismo brasileiro mostrou o porquê de ser uma das mais equilibradas do mundo, com 8 pilotos diferentes fazendo pole position e 11 ganhadores distintos nas 22 corridas.

Agora, na 12ª e última etapa do campeonato, com os últimos 56 pontos em disputa, apenas 3 pilotos têm chances de levar o troféu para casa, o líder Gabriel Casagrande (336 pontos), o vice-líder Daniel Serra (311 pontos) e o terceiro colocado Thiago Camilo (280 pontos).

Enquanto Serra busca conquistar o quarto título, Casagrande e Camilo tentam ser campeões pela primeira vez na categoria. Tudo será definido no Autódromo de Interlagos, domingo, 12, às 13h40, com transmissão do Estadão.

Relembre todas etapas da Stock Car Pro Series 2021:

1ª etapa - Goiânia - 25 de abril

A primeira etapa da temporada começou com o pentacampeão da categoria, Cacá Bueno fazendo a pole position após três anos sem conquistar a posição na classificação e largando na frente no Autódromo de Goiânia. Porém, o segundo maior campeão da Stock Car não conseguiu o mesmo desempenho na corrida, que teve Daniel Serra e Ricardo Maurício, fazendo uma dobradinha para a equipe RC Eurofarma, como os primeiros vencedores de 2021.

2ª etapa - Interlagos - 16 de maio

A Super Final não será a primeira vez que os pilotos correrão em Interlagos em 2021. Na segunda etapa do ano, os carros aceleraram na pista e o atual líder fez sua primeira sua primeira pole do ano. Com Ricardinho Maurício fora por covid-19, Gabriel Casagrande aproveitou a vantagem de sair na frente e venceu a primeira corrida da etapa, que teve Félix da Costa levando a segunda prova.

3ª etapa - Velocitta - 19 de junho

Em Junho o Autódromo Velocitta recebeu a primeira etapa dupla da Stock Car 2021. No primeiro dia, o piloto Ricardo Zonta, ex-Fórmula 1 e vice-campeão de 2020, fez a volta mais rápida na classificação e largou em primeiro na corrida, porém Casagrande mostrou que não estava para brincadeira no campeonato e venceu a primeira prova, enquanto Lucas Foresti ficou com a segunda.

4ª etapa - Velocitta - 20 de junho

No segundo dia da etapa dupla em Mogi Guaçu (SP), Rubens Barrichello mostrou toda sua experiência e conquistou a pole position, largando na frente e também ganhando a corrida 1. Ricardo Zonta, que fez bom desempenho no fim de semana, levou a corrida 2.

5ª etapa - Cascavel - 11 de julho

No Paraná, o atual terceiro colocado, Thiago Camilo conquistou não só a primeira posição no grid, como também ganhou a primeira corrida da quinta etapa. Na corrida 2, o vitorioso foi Átila Abreu, mas o grande vencedor do fim de semana foi Gabriel Casagrande, maior pontuador da etapa e que esquentava a briga pela liderança com Daniel Serra.

6ª etapa - Curitiba - 1º de agosto

Com a temporada chegando à metade, os pilotos foram até Curitiba para disputarem a sexta etapa. Ricardo Maurício, recuperado da covid-19, conquistou a pole e confirmou o favoritismo na primeira corrida. Thiago Camilo, que mostrava evolução do carro, deu sequência a boa fase e venceu mais uma corrida, a segunda disputada no dia.

7ª etapa - Curitiba - 8 de agosto

Com mudança no calendário para não chocar datas com as 24 Horas de Le Mans, os pilotos da Stock Car voltaram ao Autódromo de Curitiba para disputar a sétima etapa do ano. Agora no anel externo da pista, os carros aceleraram fundo e Rafael Suzuki ficou com a pole e o lugar mais alto no pódio na corrida 1 - o piloto chegou a ser desclassificado, porém recuperou a vitória nos tribunais. A segunda corrida acabou com Átila Abreu garantindo o triunfo na última volta ao ultrapassar Felipe Lapenna.

8ª etapa - Goiânia - 18 de setembro

Após estrearem 2021 na pista da capital do estado de Goiás, a Stock Car voltou ao autódromo para um fim de semana de etapa dupla. No sábado, Barrichello foi mais rápido que seus concorrentes e levou a melhor na classificação. Com a ponta na largada, o ex-Fórmula 1 ganhou a corrida 1, enquanto Ricardinho Maurício venceu a corrida 2, em corrida marcada por acidente que atingiu 10 carros.

9ª etapa - Goiânia - 19 de setembro

O domingo de nona etapa da Stock Car reservava algo inédito na categoria. O tricampeão Ricardo Maurício fez o que nunca tinha sido feito desde a implantação de duas corridas no mesmo dia, conquistando todos os pontos da etapa. A etapa perfeita, com pole position e vitória nas duas corridas, colocou o nome do piloto na história da Stock Car.

10ª etapa - Velocitta - 24 de outubro

A volta ao Autódromo Velocitta teve, até aqui, a grande surpresa do campeonato. Guilherme Salas surpreendeu os favoritos do campeonato, e não só conquistou a pole position, como também venceu a primeira corrida da décima etapa. Thiago Camilo saiu vitorioso da segunda prova.

11ª etapa - Santa Cruz do Sul - 21 de novembro

A penúltima etapa da temporada 2021 teve o retorno, muito esperado, do público aos autódromos. Nas pistas, o já líder do campeonato Gabriel Casagrande fazia ótimo fim de semana, até cometer um erro na última volta da classificatória, que deixou a pole no colo de Thiago Camilo. Com a frente na largada, o experiente piloto levou a primeira corrida, enquanto Ricardo Maurício venceu a segunda.

O ótimo fim de semana de Camilo o fez chegar com chances na Super Final da Stock Car 2021. Porém para levar o título, o piloto precisa repetir o feito inédito de Ricardinho em Goiânia e fazer a etapa perfeita, e ainda torcer para Gabriel Casagrande não pontuar, para ser campeão.