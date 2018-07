Renault admite fornecer motores para mais equipes

"Nós não sabemos para quais as equipes estaremos fornecendo no próximo ano. Nós certamente temos capacidade para abastecer mais de duas equipes, o que fazemos neste ano, o que não seria um grande problema para nós", afirmou o dirigente, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

Especulações já ligaram a possibilidade da Renault fornecer motores em 2011 para Williams e Lotus, que são abastecidas neste ano pela Cosworth. Com o próprio motor, a Renault conseguiu dois pódios em 2010, com o polonês Robert Kubica. Além disso, a Red Bull lidera o Mundial de Pilotos e Construtores, com três vitórias e seis poles.