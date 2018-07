Renault confirma Kubica fora do início da F1 de 2012

ENSTONE - A Renault confirmou nesta quarta-feira que o polonês Robert Kubica ficará fora do início da temporada de 2012 da Fórmula 1. O piloto ainda se recupera dos graves ferimentos sofridos durante uma prova de rali, em fevereiro, e informou à equipe que ainda não se sente pronto para retornar ao seu posto na categoria.

Por causa do acidente ocorrido na Itália, Kubica acabou ficando fora de toda esta temporada da F1, que será encerrada no próximo domingo com a disputa do GP do Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

O polonês se recupera de forma progressiva e satisfatória dos ferimentos que sofreu, mas admitiu que ainda precisa de mais tempo para voltar a pilotar na categoria. "Mesmo trabalhando muito, muito duro, durante as últimas semanas, chego à conclusão de que eu ainda não estou certo de que estarei pronto para a temporada 2012", revelou o piloto, por meio de comunicado distribuído pela Renault, no qual acrescentou: "Liguei para o time e os informei da situação. Foi uma decisão difícil para mim, mas é a mais razoável".

O contrato de Kubica com a Renault expira no final deste ano, mas a equipe anunciou nesta quarta-feira que seguirá com o piloto em 2012. A escuderia revelou que a renovação do acordo entre as partes já está sendo negociada, assim como um carro de testes será disponibilizado para o polonês poder voltar aos poucos à F1.

A Renault não deixou de lamentar o fato de não poder contar com Kubica no início da próxima temporada, mas enfatizou que entendeu a decisão do piloto. "Todos no time estão, é claro, muito desapontados hoje", afirmou Eric Boullier, chefe da equipe anglo-francesa. "Robert não pilotando na Austrália no começo da próxima temporada não é o que estávamos esperando. Porém, ele tomou uma decisão muito madura, agindo preocupado com os interesses da Renault", reforçou o dirigente.

Em seguida, Boullier revelou sobre como a equipe pretende preparar o retorno de Kubica às pistas. "Como um time e como uma família, estamos 100% com ele e vamos ajudá-lo o máximo que pudermos. Um programa composto por teste em simulador, monoposto e uma pista de F1 está esperando por ele", prometeu.

Sem Kubica, a Renault iniciará agora um processo de avaliação para definir quem será o companheiro do russo Vitaly Petrov no início da próxima temporada. O brasileiro Bruno Senna está ocupando esse posto no momento, mas o francês Romain Grosjean, terceiro piloto da equipe, também aparece como opção para a vaga aberta pelo polonês. Grosjean, inclusive, realizou um dos treinos livres no lugar de Senna no GP de Abu Dabi, etapa passada do Mundial de F1, e fará o mesmo nesta sexta-feira no circuito de Interlagos.