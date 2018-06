Renault divulga carro com poucas mudanças e quer manter evolução na Fórmula 1

A Renault apresentou nesta terça-feira o carro que vai utilizar na temporada 2018 da Fórmula 1. Com poucas mudanças visuais em relação ao modelo do ano passado, o R.S. 18 manteve as cores amarela e preta e será conduzido pelo alemão Nico Hulkenberg e o espanhol Carlos Sainz no próximo campeonato da categoria.

Como em 2017, o amarelo predomina na parte central do monoposto da equipe francesa, com detalhes em preto nas laterais. Houve algumas mudanças na parte dianteira, além da implementação obrigatória do halo, um dispositivo de proteção aos pilotos sobre o cockpit.

Mas a ordem para este ano é mesmo manter a evolução que a Renault vem conseguindo desde que reestreou como a equipe na Fórmula 1. Se em 2017, terminou na sexta colocação no Mundial de Construtores, o objetivo agora é ficar entre os cinco primeiros.

"O objetivo do time Renault de Fórmula 1 é, claramente, sustentar o resultado incrível do passado, e a temporada de 2017 confirmou que estamos no rumo certo. Somos uma equipe em ascensão, temos dois pilotos que estão famintos por resultados", declarou o presidente de esportes a motor da Renault, Jérôme Stoll.

Esta será a terceira temporada da equipe neste retorno à Fórmula 1, e a ideia é manter a ascensão. Antes de ser a sexta colocada em 2017, a Renault havia ficado em nono no ano anterior. Neste período, no entanto, não obteve vitórias e poles, nem sequer pódios.

"Temos tudo para sermos positivos neste ano. Nós temos dois pilotos muito talentosos e ambiciosos. No ano passado, Nico nos deu o que precisávamos com sua experiência, conhecimento e habilidade para liderar. Carlos chegou no fim da temporada e nos deu algo novo", considerou o diretor geral da Renault, Cyril Abiteboul.

O campeonato deste ano da Fórmula 1 começará no dia 25 de março, quando será realizado o GP da Austrália, em Melbourne. O testes coletivos da pré-temporada serão iniciados na próxima segunda-feira, no circuito de Barcelona, na Espanha. Antes da Renault, a Haas, a Williams, a Red Bull e a Sauber apresentaram, nesta ordem, os seus novos carros para 2018.