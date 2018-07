Renault diz que Grosjean 'mostrou talento' em testes Sem citar o nome do brasileiro Bruno Senna, o chefe de equipe da Lotus-Renault, Éric Boullier, defendeu nesta segunda-feira a contratação do francês Romain Grosjean. O jovem piloto formará uma dupla inédita na escuderia com o finlandês Kimi Raikkonen em 2012. Grosjean substituirá Senna, que assumiu um dos postos da equipe na segunda metade da temporada da Fórmula 1.