Renault diz que pneus serão fundamentais em Mônaco A Renault é uma das surpresas desta temporada na Fórmula 1. Quarta colocada no Mundial de Construtores, a equipe fica atrás apenas das poderosas Red Bull, McLaren e Ferrari, que ocupam, respectivamente, as três primeiras posições. Para o GP de Mônaco, no próximo domingo, a escuderia espera manter o bom momento e, para isso, sabe que dependerá do bom rendimento com os pneus macios.