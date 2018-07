Renault elogia desempenho de Petrov na Turquia

"Ele definitivamente deu um passo à frente neste fim de semana. Conhecia muito bem a pista e ele adora essa pista. E eu acho que foi, em termos de construção de experiência e de autoconfiança, sem dúvida um impulso enorme", afirmou Eric Boullier, chefe da equipe Renault, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

O dirigente lamentou o acidente de Petrov com Alonso, que obrigou o russo a ir aos boxes para trocar um pneu e acabou com suas chances de pontuar no GP da Turquia. "Nós ficamos muito felizes com ele durante todo o fim de semana. Ele não cometeu erros e tinha um ritmo de corrida muito forte. Por isso, é uma grande decepção quando você está quase no fim, pronto para marcar pontos sem nenhum outro tipo de ajuda, e algo como isso acontece", disse.

Boullier acredita que Petrov pode repetir o desempenho no GP do Canadá, que será disputado no dia 13 de junho. "Ele pode ficar um pouco fora do ritmo, no Canadá, porque não conhece a pista, mas mais do que isso é um fim de semana de corrida completa. Ele tinha um bom ritmo no treino livre, um bom ritmo na classificação, tendo ido ao Q3 pela primeira vez, e também manteve esse ritmo durante a corrida. Durante 54 voltas, ele estava chegando perto de Massa e manteve Alonso atrás. Foi uma boa experiência para ele. Ele fez isso e ele pode repetir", comentou.