Renault troca câmbio e Hülkenberg perde 5 posições no grid do GP da Hungria

O alemão Nico Hülkenberg vai perder cinco posições no grid do GP da Hungria de Fórmula 1, neste domingo, em Budapeste. O piloto da Renault sofreu este revés ao levar punição por causa da troca da caixa de câmbio antes do que prevê o regulamento do campeonato. Assim, ele perderá as colocações em relação à posição que obtiver no treino classificatório, no sábado.

"A caixa de câmbio dele foi trocada antes de completar seis corridas consecutivas", afirmou Jo Bauer, delegado técnico da Fórmula 1. "A equipe informou os comissários da prova sobre este assunto ainda na quarta-feira da semana passada", disse Bauer.

O alemão é um dos sete pilotos que trocaram a caixa de câmbio antes do GP da Hungria. Mas é o único que quebrou a regra das seis corridas seguidas. Hülkenberg não sofria uma punição por questões técnicas desde o GP da Rússia de 2014.

Nesta sexta-feira, o alemão esteve entre os dez melhores nas duas primeiras sessões livres do GP húngaro. No primeiro treino livre, ele foi o nono mais veloz. Na sequência, foi ainda melhor, com a sétima colocação.