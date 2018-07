Réplica gigante de capacete do Senna é exposta em Interlagos

No ano em que se completa 20 anos da morte do tricampeão Ayrton Senna, o GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, ganhará uma decoração especial. No local, onde será realizada a corrida do próximo domingo, estará exposta uma réplica gigante do capacete verde e amarelo usado pelo piloto. Com 2m35 de altura, o capacete foi doado ao Instituto Ayrton Senna por uma empresa parceira.

Os treinos livres começam nesta sexta-feira e nesta quinta os pilotos começaram a chegar ao autódromo. Na agenda, estão reuniões com os engenheiros, entrevistas aos jornalistas e eventos dos patrocinadores. Porém, ao longo de todo o fim de semana outro assunto a ser recorrente em Interlagos será justamente os 20 anos da morte de Senna. "Não parece que faz tanto tempo que ele morreu. Ele se tornou um ídolo para todos", destacou o líder do campeonato e fã do brasileiro, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, em entrevista na quarta-feira.

Para o fim de semana da corrida, estão esgotados os ingressos para as arquibancadas “B”, “F” e “D”. Na área VIP de Interlagos, o Premium Paddock Club – Star Lounge também esgotou os ingressos e a organização abriu o Premium Paddock Club – VIP Lounge. A partir desta sexta-feira, ingressos para os demais setores do autódromo só poderão ser adquiridos nas bilheterias de Interlagos; sexta-feira e sábado, das 7h às 17h, e no domingo, das 7h ao meio-dia. As compras pelo site oficial terminam nesta quinta-feira.

Ao contrário de 2013, quando o campeonato já estava decidido, a prova em Interlagos neste ano é fundamental para apontar o campeão. Hamilton tem 24 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, Nico Rosberg, e tenta chegar à sexta vitória consecutiva para ter tranquilidade na etapa final, em Abu Dabi. No encerramento da temporada, a pontuação será dobrada.