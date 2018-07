Resultado na Inglaterra dá novo ânimo para McLaren

Diante dos resultados decepcionantes no começo da temporada da Fórmula 1, o chefe da equipe McLaren, Eric Boullier, chegou a dizer em maio que talvez fosse o caso de já começar a pensar no desenvolvimento do carro para o ano que vem. Mas, depois do resultado do GP da Inglaterra, domingo, em Silverstone, ele mudou um pouco de postura e disse que ainda dá para investir no campeonato atual.

Em Silverstone, a McLaren levou o inglês Jenson Button ao quarto lugar e o dinamarquês Kevin Magnussen à sétima colocação, somando sua maior pontuação numa etapa da temporada desde a abertura do campeonato na Austrália. "Na verdade, foi melhor do que o esperado. O caminho que nós agora decidimos seguir é apostar um pouco mais (no carro atual)", revelou Boullier.

"O pacote de desenvolvimento planejado para Silverstone está indo bem. Então, para a Alemanha estamos trazendo mais novidades do que estava inicialmente programado", afirmou o chefe da equipe McLaren, ao comentar sobre a próxima etapa do campeonato, dia 20 de julho, no circuito de Hockenheim. "Vamos investir no desenvolvimento do carro até quando for possível."