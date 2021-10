Reta final da Stock Car: pilotos e equipes fazem as contas para o título

A Stock Car 2021 está entrando na sua reta final, e faltando apenas três etapas as equipes e pilotos pegam a calculadora e começam a fazer as contas em busca do título. Isso porque já na 10ª etapa, no Autódromo Velocitta, os pilotos conseguem vislumbrar suas pontuações com a regra que descarta os quatro piores resultados de cada piloto na temporada.

A novidade no regulamento, que está transformando os competidores em matemáticos, foi criada em virtude da pandemia, em 2020 (com três descartes), e estendida este ano. A regra visa eliminar situações imprevistas e injustas, como acidentes e ausência em etapas por conta de infecção por covid-19.

Leia Também Stock Car se une a startup para neutralizar emissões de carbono nas corridas da categoria

O tricampeão da categoria, e atual quarto colocado, Ricardo Maurício é um dos pilotos que será beneficiado pela regra. Ele tem em seus descartes duas largadas da 2ª etapa (Interlagos), que perdeu por estar com a doença. Ricardinho contou em entrevista ao Estadão, que mesmo após voltar às corridas, demorou a ficar 100% e isso o afetou em outras corridas - que também entrarão no descarte.

Maurício, inclusive, vê o líder Gabriel Casagrande como favorito no campeonato por dirigir bem no Velocitta e abrir vantagem com os descartes. O piloto, que tomou a liderança após a etapa dupla de Goiânia, ganha ainda mais vantagem sobre o segundo colocado, o tricampeão Daniel Serra, aumentando a diferença na ponta de 16 para 22 pontos com a exclusão dos piores resultados.

Se de um lado Daniel Serra perde terreno com os descartes atuais (que totalizam 23 pontos), o terceiro colocado Rubens Barrichello se aproxima do líder, pois neste momento descartaria apenas dois pontos, contra os cinco perdidos por Gabriel Casagrande.

Fazendo todas essas contas, os pilotos pisam fundo no acelerador já neste sábado, 23, em busca de melhorarem suas pontuações e brigarem pelo caneco da principal competição automobilística brasileira. Às 15h os carros entram na pista do Velocitta em busca da pole position para largar na frente na disputa pela vitória da 10ª etapa.

Confira abaixo a programação completa e também a pontuação – com e sem descartes – dos quinze primeiros colocados na Stock Car Pro Series:

Piloto / Pontuação Acumulada / Com Descartes

1º - Gabriel Casagrande - 278 (271)

2º - Daniel Serra - 262 (249)

3º - Rubens Barrichello - 234 (232)

4º - Ricardo Maurício - 231 (228)

5º - Cesar Ramos - 218 (213)

6º - Ricardo Zonta - 210 (210)

7º - Átila Abreu - 205 (205)

8º - Thiago Camilo - 199 (199)

9º - Bruno Baptista - 184 (184)

10º - Allam Khodair - 171 (171)

11º - Diego Nunes - 165 (165)

12º - Marcos Gomes - 165 (165)

13º - Denis Navarro - 165 (161)

14º - Rafael Suzuki - 158 (158)

15º - Cacá Bueno - 138 (138)

Confira a programação da 10ª etapa da Stock Car, que conta com transmissões ao vivo do Estadão no sábado e no domingo

SÁBADO, 23 DE OUTUBRO

10h: Primeiro treino livre

12h30: Segundo treino livre

15h00: Treino classificatório - transmissão do Estadão

DOMINGO, 24 DE OUTUBRO

13h: Corridas 1 e 2 - transmissão do Estadão

O Estadão acompanha de perto a reta final da Stock Car Pro Series 2021 e transmite as emoções das últimas etapas da categoria. As corridas poderão ser vistas no canal do Youtube do Estadão, no Portal do Estadão e até mesmo pelas redes sociais, como Facebook e Twitter do Estadão Esportes.