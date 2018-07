Retrospecto em Abu Dabi tranquiliza Hamilton para decisão

A vitória de Nico Rosberg colocou Lewis Hamilton sob pressão para decidir o Mundial da Fórmula 1. O piloto inglês tem 17 pontos de vantagem para o companheiro de Mercedes e precisa chegar apenas na segunda posição na última etapa, em Abu Dabi, onde líder melhor retrospecto do que o seu adversário.

Rosberg precisa da vitória para ser campeão, mas nunca ganhou por lá. O melhor resultado dele foi o terceiro lugar no ano passado, enquanto Hamilton já subiu duas vezes ao pódio. O inglês foi o segundo em 2010 e o vencedor em 2011.

Pela terceira vez na carreira Hamilton chegará à última etapa de uma temporada como líder e nas oportunidades anteriores, nem mesmo as confortáveis vantagens garantiram corridas tranquilas.

Em 2007, pela McLaren, ele chegou ao GP do Brasil durante uma guerra interna com o colega de equipe Fernando Alonso, mas deixou o título ficar com o azarão finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que tinha sete pontos a menos – na época a vitória valia somente dez pontos. No ano seguinte, chegou a Interlagos com a mesma vantagem para Felipe Massa e só foi garantir a conquista na última curva, quando assegurou o sofrido quinto lugar.

A fama de inseguro e de "amarelão" incomodam o piloto. No último domingo, Hamilton errou na curva do lago quando liderava e buscava abrir vantagem para o rival, que estava nos boxes. O campeão mundial de 2008 perdeu o ponto da freada, saiu da pista e voltou a levantar dúvidas sobre o quanto consegue resistir à pressão.

"Eu não estava lutando pelo campeonato. Minha meta era somente somar pontos", explicou no domingo, após a corrida em Interlagos. "Para a última corrida será diferente e ainda vou decidir com qual postura vou me preparar para ela", comentou.