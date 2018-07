Ribeirão Preto abre série de rodadas duplas da Stock Car em 2015

A segunda etapa da Stock Car, neste domingo, em Ribeirão Preto, marca a estreia da grande novidade da temporada 2015. Pela primeira vez os pilotos vão ter que encarar a rodada dupla com duração estendida. Ao todo, as duas baterias terão 16 minutos a mais do que as realizadas em 2014.

A primeira corrida terá 48 minutos mais uma volta de duração e a outra, 28 minutos mais uma volta. "É quase uma rodada tripla, pensando que 16 minutos a mais é praticamente a duração da prova menor em 2014", disse o chefe da equipe Shell Racing, Rodolpho Mattheis.

A Stock Car vai utilizar as rodadas duplas em nove das 12 pistas da temporada. Dos etapas futuras, somente o encerramento, em Interlagos, e a Corrida do Milhão, em Goiânia, não terão o sistema. A abertura, também em Goiânia, teve outro formato: a corrida de duplas, com a presença de pilotos convidados.

Com a mudança, não haverá mais a janela obrigatória para troca de pneus e reabastecimento. Isso só poderá ser feito antes do grid da segunda corrida. "A responsabilidade dos pilotos será ainda maior nesta etapa, já que não será possível recuperar terreno perdido com estratégia. Será tudo decidido na pista", disse Mattheis.

A pista de rua de Ribeirão Preto volta à categoria depois da ausência no ano passado e traz a expectativa de oferecer dificuldades aos pilotos pelo calor.

"A corrida é muito exigente para pilotos e também para o equipamento, que sofre com forte desgaste de freios e também com a alta temperatura do motor", explicou o piloto Ricardo Zonta.

A segunda etapa também deve esclarecer quais pilotos estão mais fortes para a temporada. O atual campeão, Rubens Barrichello, e o vice de 2014, Atila Abreu, tiveram resultados ruins em Goiânia e prometem reagir. O vencedor na primeira corrida foi o bicampeão Ricardo Maurício, seguido por Marcos Gomes e Allam Khodair.