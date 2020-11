Ricardo Maurício acerta na estratégia e vence etapa de Goiânia da Stock Car

Ricardo Maurício acertou na estratégia e venceu, neste sábado, a etapa de Goiânia da Stock Car, a décima do campeonato. O piloto da Eurofarma foi beneficiado por um bom trabalho nos boxes de sua equipe para garantir o triunfo na antepenúltima etapa do calendário. O jovem Guilherme Salas terminou em segundo e Daniel Serra completou o pódio.

"Foi uma prova diferente, tudo aqui encaixou muito bem", resumiu Ricardo Maurício. "O carro tinha um bom rendimento na classificação e na corrida se mostrou muito confiável. Arriscamos na estratégia, houve uma certa tensão no final, mas deu tudo certo", comemorou o piloto da Eurofarma, que conquistou sua primeira vitória no ano.

"Foi uma corrida tensa por causa da estratégia de combustível", analisou Rosinei Campos, chefe da Eurofarma. "A gente nunca sabe ao certo se algum carro classificou com menos combustível ou não, então, nós fizemos a nossa corrida. Quando entrou o safety car, fizemos as contas, fomos mapeando o consumo e vimos que era possível terminar sem abastecer no pit stop. Nós assumimos o risco, os pilotos tiveram que economizar, e conseguimos terminar a corrida. Foi tenso, mas tínhamos que arriscar", acrescentou.

Com o resultado no Autódromo Internacional de Goiânia, Ricardo Maurício pulou para a vice-liderança do geral do campeonato, com 223 pontos, atrás de Thiago Camilo, que largou na 21ª posição neste sábado e fez uma boa corrida de recuperação para terminar em décimo. Ele foi levemente afetado pelo acidente que deixou o carro de Ricardo Zonta destruído logo na largada, teve a parte dianteira do carro solta, mas conseguiu marcar dez pontos importantes.

"Largando em 21º, com um carro que não tinha condições de brigar pelas primeiras posições, chegar em décimo foi o melhor resultado possível", avaliou Camilo, líder geral com 233 pontos.

A corrida foi especial para o jovem Guilherme Salas, mesmo sem a vitória. O piloto da equipe KTF, que havia largado na pole, liderou até a 12ª volta, quando entrou no box para o pit stop obrigatório. Em seu retorno à pista a liderança já estava nas mãos de Ricardo Maurício, que realizou uma parada mais rápida em uma estratégia arriscada, pois poderia ficar sem combustível.

"Fiz a minha primeira pole position e a corrida foi muito legal, mas a gente perdeu (para Ricardo Maurício) no pitstop", observou Salas. "Colocamos mais combustível para poder terminar a corrida de forma segura a corrida, mas a Eurofarma arriscou, o que garantiu a vitória deles. Independentemente disso, fiquem muito feliz com o que fizemos aqui em Goiânia", completou.

O atual campeão Daniel Serra, companheiro de Maurício, largou do sexto lugar e completou o pódio no terceiro posto. O resultado o coloca empatado com Maurício na vice-liderança, considerados os descartes. Serra soma 212 pontos.

Os pilotos aceleram para o treino classificatório deste domingo, às 9 horas (de Brasília). Em Goiânia, as duas corridas da penúltima etapa da temporada da Stock Car têm largadas previstas para 11h e 11h55. A segunda prova terá grid invertido do top 10.

A temporada de 2020 da Stock Car será encerrada em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, no dia 13 de dezembro, com pontos dobrados para os pilotos.