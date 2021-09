Ricardo Maurício comemora etapa perfeita em Goiânia no dia do aniversário de sua mãe: ‘Espetacular’

Grande vencedor da 9ª etapa da Stock Car 2021, disputada em Goiânia neste domingo, dia 19, Ricardo Maurício comemorou o dia perfeito em termos de resultado para ele. Com a conquista da pole position e das vitórias nas duas corridas, o piloto atingiu os 56 pontos máximos de uma mesma etapa. Tudo isso com o bônus de ser no dia do aniversário de alguém especial, sua mãe, que completou 70 anos.

Além do feito histórico de ser o primeiro piloto a conseguir vencer as duas corridas da mesma etapa desde que a categoria adotou o grid invertido para a corrida 2, Ricardinho fez impressionantes 91 pontos no fim de semana, somando os 52 pontos deste domingo com a pontuação da 8ª etapa, disputada no sábado, dia 18.

“Queria agradecer a toda equipe pelo feito. Sem ela a gente não consegue chegar em nenhum lugar. Nosso carro foi competitivo o fim de semana todo, mesmo ontem (sábado), quando a gente teve um problema na classificação, mas como o carro estava rápido, conseguimos vencer a segunda corrida, e hoje (domingo) fazendo pole, melhor volta, duas vitórias e 56 pontos”, comemorou.

Ricardinho também exaltou o fato de o fim de semana “espetacular” o colocar de volta na briga pelo campeonato, além de aproveitar para mandar um beijo para sua mãe, aniversariante do dia: “essas duas vitórias vieram na hora certa”. O corredor soma agora 28 vitórias na carreira, sendo a última delas pela diferença de 0.010s, em cima de Thiago Camilo, a mais apertada na história da Stock Car também.

O atual e tricampeão da Stock Car está agora em 4º lugar na classificação geral, cortando a diferença para o novo líder, Gabriel Casagrande, para 47 pontos - faltando três etapas para o fim da temporada. O mais novo líder da Stock Car conseguiu assumir a ponta mesmo com um fim de semana não muito animador em termos de pontuação, mas contando com resultados ainda piores do ex-líder e atual segundo colocado, Daniel Serra, que somou apenas três pontos na primeira corrida do dia e não completando a segunda.

“Estou contente, apesar do fim de semana não ter sido dos melhores, com acidente no sábado e uma classificação desastrosa neste domingo”, disse Casagrande. “Acabou que meu concorrente pela liderança também teve problemas, mas eu consegui marcar uns pontos e consegui ficar na frente dele”.

O piloto ressaltou que os maus resultados no fim de semana mostraram pontos onde a equipe pode melhorar o carro e que eles vão em busca de ajustá-lo para se manter na liderança até o fim. “Vou comemorar um pouquinho, mas a gente ainda tem de trabalhar bastante”.

A Stock Car vai agora para suas últimas três etapas, que prometem ser emocionantes na disputa pelo título. A próxima corrida será disputada em 24 de outubro, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), que também terá cobertura e transmissão do Estadão em tempo real.

Classificação da Stock Car 2021 após 9 etapas:

1º - Gabriel Casagrande - 278 pontos

2º - Daniel Serra – 262

3º - Rubens Barrichello – 234

4º - Ricardo Maurício – 231

5º - Cesar Ramos – 218

6º - Ricardo Zonta – 210

7º - Átila Abreu – 205

8º - Thiago Camilo – 199

9º - Bruno Baptista – 184

10º - Allam Khodair – 171

11º - Diego Nunes – 165

12º - Marcos Gomes – 165

13º - Denis Navarro – 165

14º - Rafael Suzuki – 158

15º - Cacá Bueno – 138

16º - Julio Campos – 135

17º - Guilherme Salas – 133

18º - Gaetano di Mauro – 126

19º - Galid Osman – 88

20º - Matías Rossi – 83