Ricardo Maurício é desclassificado e perde vitória na corrida 2 da Stock Car

Ricardo Maurício não está com sorte na reta final da temporada 2019 da Stock Car. Depois de ser punido por irregularidade em pit stop na etapa do Velo Città, onde caiu do quarto para o oitavo lugar na segunda corrida, o piloto da Eurofarma agora foi desclassificado da segunda bateria da rodada dupla de Goiânia, justamente aquela na qual conquistou vitória espetacular após largar do 16º posto do grid.

A razão para o gancho ao bicampeão da categoria máxima do automobilismo nacional é uma falha na luz de freios do carro #90. 'Ricardinho' poderá recorrer da decisão dos comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

O problema no dispositivo de segurança foi detectado após vistoria no parque fechado, onde os carros ficam retidos após as provas. Antes, Cacá Bueno havia feito uma reclamação formal pela ausência da luz de freio de seu concorrente.

Com isso, Felipe Fraga, companheiro de Bueno na Cimed Racing, herda a vitória da segunda prova da etapa goiana. Nelsinho Piquet, da Full Time, ascende para a segunda posição e Valdeno Brito, da Prati-Donaduzzi, sobe para o Top 3.

O novo resultado faz com que o líder do campeonato, Daniel Serra, companheiro de Maurício na Eurofarma, ganhe mais um ponto. O atual bicampeão agora soma 335, contra 306 de Thiago Camilo, que corre na Ipiranga Racing e é o novo vice-líder.

Ricardinho perde os pontos da vitória na segunda corrida em Goiânia e fica com 292 unidades, contra 284 de Rubens Barrichello, companheiro de Piquet e elevado ao quarto lugar na segunda prova após a desclassificação do rival da Eurofarma.

Principal beneficiado após o gancho a Maurício, Fraga soma 283 pontos, a mesma quantia do sexto colocado Julio Campos, da Prati-Donaduzzi. Os seis pilotos podem conquistar o título na última etapa, com pontuação dobrada em corrida única, no Autódromo de Interlagos, no dia 15 de dezembro.