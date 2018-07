Ricardo Maurício faz a pole em Brasília na Stock Car

Atual líder do campeonato com 251 pontos, Ricardo Maurício ainda viu seu principal concorrente decepcionar no treino de classificação: Max Wilson, vice-líder com 247 pontos, largará em sétimo. Também na briga pelo título, o terceiro na classificação geral Allam Khodair obteve a mesma terceira posição no grid de largada. E Cacá Bueno, que está 15 pontos atrás do líder, fez o quarto melhor tempo.

Para obter o título antecipado na penúltima etapa, o piloto da Eurofarma precisa vencer em Brasília e torcer para Max Wilson não chegar além da quinta posição. Allan Khodair e Cacá Bueno, por sua vez, podem ficar no máximo em terceiro.

"É minha primeira pole do ano, o carro está ótimo, mas não estou contando com a vitória antecipada porque não depende só de uma vitória, mas de uma combinação de resultados", afirmou Ricardo Maurício. "Eles virão muito fortes, principalmente o Max Wilson que estará com pneus novos".

Allan Khodair, por sua vez, garantiu que pressionará o líder. "Amanhã (domingo) vamos com o objetivo de fazer uma corrida um pouco mais agressiva e tentar desenvolver o carro ainda mais, mesmo porque temos o principal concorrente na primeira fila do grid", lamentou.

Confira o grid de largada:

1°. Ricardo Mauricio (Eurofarma RC/C)

2°. Rodrigo Sperafico (Qualicorp Micos/P)

3°. Allam Khodair (Full Time Blausiegel/P)

4°. Cacá Bueno (Red Bull/P)

5°. Marcos Gomes (Full Time Blausiegel/P)

6°. Átila Abreu (AMG/C)

7°. Max Wilson (Eurofarma RC/C)

8°. Daniel Serra (Red Bull/P)

9°. David Muffato (Full Time Itaipava/P)

10°. Valdeno Brito (Cosan Mobil Boettger/C)

11°. Ricardo Sperafico (Amir Nasr/P)

12°. Julio Campos (JF/P)

13°. Thiago Camilo (Ipiranga Vogel/C)

14°. Ricardo Zonta (RZ Corinthians/C)

15°. Luciano Burti (Full Time Itaipava/P)

16°. Felipe Maluhy (Officer ProGP/C)

17°. Antonio Jorge Neto (RZ Corinthians/C)

18°. Alceu Feldmann (RCM/P)

19°. Lico Kaesemodel (RCM/P)

20°. Popó Bueno (São Luiz A.Mattheis/C)

21°. Antonio Pizzonia (Hot Car/C)

22°. Giuliano Losacco (Flash Power Micos/P)

23°. Duda Pamplona (Officer ProGP/C)

24°. Christian Fittipaldi (Gramacho Costa/C)

25°. Thiago Marques (AMG/P)

26°. Claudio Ricci (Amir Nasr/P)

27°. Norberto Gresse (Hot Car/C)

28°. Nonô Figueiredo (Cosan Mobil Boettger/C)

29°. Pedro Gomes (Ecopads Vogel/C)

30°. Diego Nunes (RC3 Bassani/P)

31°. William Starostik (P/RC3 Bassani)

32°. Xandinho Negrão (Medley A.Mattheis/C)