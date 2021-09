Ricardo Maurício vence a corrida 1 da 9ª etapa da Stock Car

O piloto Ricardo Maurício venceu a primeira corrida da 9ª etapa da Stock Car 2021, em Goiânia. O vencedor da segunda corrida do sábado, 18, e pole position neste domingo, 19, ganhou a prova com certa tranquilidade, apenas tendo trocado a liderança uma vez com Allam Khodair.

Após a largada da corrida no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o líder do campeonato Daniel Serra, e Rafael Suzuki se tocaram, provocando a entrada do Safety Car, que permaneceu por apenas uma volta na pista. Serra terminou a corrida em apenas 18º e viu Gabirel Casagrande chegar em 14º e cortar a vantagem para 2 pontos na disputa do título.

Rubens Barrichello, que largou em 2º, não fez boa corrida e perdeu três posições, terminando em 5º. A grande emoção da corrida ficou na disputa pela segunda colocação no pódio, com briga frequente e trocas de posições entre Allam Khodair e Ricardo Zonta, que terminaram em 2º e 3º, respectivamente.

A corrida

No começo da corrida Ricardo Maurício largou bem em primeiro, enquanto Allam Khodair conseguiu a ultrapassagem em cima de Rubens Barrichello e assumiu a segunda posição.

Um pouco mais atrás do primeiro pelotão, o líder do campeonato, Daniel Serra e o piloto Rafael Suzuki se tocaram e rodaram na pista, o que causou a bandeira amarela na corrida e entrada do Safety Car. Galid foi piloto que teve melhor largada e subindo 6 posições, assumindo a sexta posição após largar em 12º.

Com a relargada após saída do Safety Car, Zonta ultrapassou Rubinho e assumiu a 3ª colocação, e após ótima parada assumiu a segunda posição.

Khodair e Zonta fizeram briga boa pelo segundo lugar, trocando de posições várias vezes acionando os FanPushes (dispositivo de velocidade distribuído aos pilotos em votação dos fãs antes da corrida), enquanto isso Ricardo Maurício aproveitou para abrir na liderança e finalizar a prova com tranquilidade, levando sua segunda corrida no fim de semana.

Confira os 10 primeiro colocados da corrida 1 válida pela 9ª etapa da Stock Car 2021:

1 - Ricardo Maurício

2 - Allam Khodair

3 - Ricardo Zonta

4 - Marcos Gomes

5 - Rubens Barrichello

6 - Matias Rossi

7 - Cesar Ramos

8 - Denis Navarro

9 - Diego Nunes

10 - Thiago Camilo