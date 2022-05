Ricardo Zonta controla o ritmo e vence a primeira corrida da quarta etapa da Stock Car

Só deu Ricardo Zonta. Mais rápido no treino classificatório de sábado, o piloto de 45 anos comandou a primeira corrida toda no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu. Largando muito bem, Zonta deixou os adversário para trás e controlou o carro na reta final, já visando a segunda corrida do dia, para conquistar a primeira vitória da temporada com tranquilidade.

"Com certeza vale muito. A corrida 1 é a mais difícil, porque o carro mais rápido é o que ganha e todo o trabalho valeu a pena. Fazer a pole foi essencial. Consegui controlar o ritmo, economizar o pneu para a segunda corrida e foi excelente. Do pit stop até o fim eu consegui controlar e sabia que daria para ganhar", disse o piloto após a vitória.

Largando em sexto lugar, Rubens Barrichello cresceu na primeira metade da corrida e ficou com o segundo lugar. Felipe Lapenna perdeu o duelo com Rubinho e foi o terceiro. Gabriel Casagrande, Felipe Salas e Daniel Serra completaram o top 6 da primeira corrida em Mogi Guaçu.

A CORRIDA

Logo na primeira volta da corrida, um acidente. Ao tentar uma ultrapassagem, Cesar Ramos acabou sendo tocado e teve que praticamente abandonar a primeira corrida no autódromo Velocitta. Um dos que mais se deu bem na largada foi Daniel Serra. O líder do campeonato, que largou em 14º lugar na prova, conseguiu fazer mais de cinco ultrapassagens e fechou a primeira volta dentro do top 10.

Após alguns minutos de certa calmaria nas primeiras posições, com Ricardo Zonta abrindo vantagem para os demais pilotos, Guilherme Salas e Rubens Barrichello marcaram um bom duelo pela terceira posição, com Rubinho levando a melhor. Um pouco mais atrás, Daniel Serra aproveitou as oportunidades e assumiu a quinta posição.

Já dentro dos 10 minutos finais da primeira corrida, com Ricardo Zonta cada vez mais líder, a grande disputa ficou com o segundo lugar. Nela, Rubens Barrichello foi se aproximando de Felipe Lapenna e, usando o botão de ultrapassagem, conseguiu assumir o segundo lugar da corrida.

Depois dessa ultrapassagem de Rubinho, as primeiras colocações acabaram não tendo nenhuma alteração. Com Ricardo Zonta cruzando em primeiro, com quase quatro segundos de vantagem sobre os demais, Rubens Barrichello em segundo e Felipe Lapenna em terceiro.