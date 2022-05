Ricardo Zonta usa a experiência, é o mais rápido e larga na pole position na etapa da Stock Car

A pole position é de Ricardo Zonta. O piloto de 45 anos usou a experiência na reta final da última parte da classificatória, superou Cesar Ramos e larga na primeira posição na primeira corrida da etapa da Stock Car 2022 disputada no autódromo Velocitta, neste domingo. Felipe Lapenna, Guilherme Salas, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello completam as seis primeiras colocações.

“Significa muito. O ano passado a gente largou em segundo e esse ano fizemos a mesma receita e não funcionou. Foram momentos de muito trabalho de ontem para hoje e fazer essa pole position significa muito para mim e para toda a equipe. Temos um carro muito equilibrado e, mesmo se chover amanhã, estamos preparados. Agora é estudar, preparar e correr”, comentou Ricardo Zonta.

Como acontece durante a maior parte das etapas da atual temporada da Stock Car, o treino de classificação foi dividido em três partes, com os 15 carros mais rápidos passando da primeira parte para a segunda e os seis mais rápidos se classificando para a última parte, onde se definiu as seis primeiras colocações da primeira corrida deste domingo.

Como foi o treino classificatória

Com a calor marcando presença de forma intensa logo no começo, o início da classificação foi um pouco cauteloso. Com a preocupação do desgaste dos pneus logo no começo, os pilotos priorizaram aquecer bem o carro antes de colocar tudo que poderiam na pista do autódromo de Velocitta.

Desta forma, o melhor ficou para os minutos finais do Q1. Com os pilotos divididos em dois grupos, Cesar Ramos acabou como o mais rápido do primeiro, com o tempo de 1min31s796. Contudo, com o segundo grupo sabendo do que precisava para seguir para o Q2, quase tudo mudou.

Com a grande maioria dos pilotos do segundo grupo voando baixo, Nelsinho Piquet não demorou para fazer o melhor tempo da tarde, até aquele momento, e pulou para a liderança. Junto com Piquet, Felipe Lapenna foi bem e se colocou entre os quatro primeiros. Já na reta final, Lucas Foresti acelerou com tudo e ficou com a 15ª vaga. Desta forma, seguiram para o Q2, Nelsinho Piquet, Cesar Ramos, Ricardo Zonta, Felipe Lapenna, Guilherme Salas, Julio Campos, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande, Allam Khodair, Felipe Baptista, Diego Nunes, Sergio Jimenez, Bruno Baptista, Daniel Serra e Lucas Foresti.

Q2

Em busca das seis vagas da última parte do treino classificatório no Velocitta, os 15 pilotos não esperaram muito e, logo que o cronômetro do Q2 foi aberto, foram para a pista. Segundo melhor na primeira parte, Cesar Ramos acelerou e logo assumiu o primeiro lugar geral do treino. Logo atrás dele, Lapenna, Salas, Zonta e Casagrande fecharam as cinco primeiras posições. Nos minutos finais, Rubens Barrichello foi para o tudo ou nada e conseguiu ficar com o sexto e último lugar no Q3.

Q3

Diferente do que aconteceu nas duas partes anteriores, os pilotos preferiram esperar para entrar para a disputa do Q3, para preservar os pneus. Com cerca de quatro minutos para o fim, os carros foram para o autódromo e a disputa pela pole position começou. Em cerca de dois minutos, Cesar Ramos e Ricardo Zonta começaram a se alternar na ponta. Nos segundo finais, Zonta usou a experiência e conhecimento do Velocitta para cravar 1min31s762 e ficar com a pole. Na sequência apareceram Cesar Ramos, Felipe Lapenna, Guilherme Salas, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello.