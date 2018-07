Ricciardo, 3º no GP da Áustria, festeja mais um pódio: 'Gostei de subir lá'

O australiano Daniel Ricciardo, da equipe Red Bull, festejou bastante o terceiro lugar obtido no GP da Áustria de Fórmula 1, realizado neste domingo no circuito de Spielberg. O piloto exaltou a performance do carro diante da pressão da Ferrari de Sebastian Vettel e da Mercedes de Lewis Hamilton.

"Eu amo uma briga e Lewis apareceu do nada nas últimas voltas. Parecia que o espaço estava estável, então, em algumas voltas, ele estava me perseguindo e chegando muito rapidamente. Tive duas voltas para me defender, o que tornou a corrida bastante emocionante para mim", comemorou Ricciardo em entrevista coletiva.

Ricciardo elegeu as condições do clima como fator importante para o bom desempenho dele na prova. "Ter uma boa velocidade por aqui em condições secas foi uma agradável surpresa para nós. Eu tinha Seb (Sebastian Vettel) na minha frente por praticamente toda a prova e sei que suas voltas lançadas (em simulação de tempo de corrida) na sexta-feira pareciam muito mais rápidas do que as nossas. Então, não tínhamos a expectativa de ter um ritmo similar de corrida ao dele ou ao da Mercedes hoje", analisou.

O piloto da Red Bull - quarto colocado no Mundial de Pilotos com 107 pontos - valorizou o pódio obtido na Áustria e se mostrou entusiasmado para a próxima etapa do Mundial, o GP da Inglaterra, no circuito de Silverstone, que será disputado no fim de semana que vem. "Outro pódio é muito bom. Em gostei de subir lá. Silverstone será ótimo para esses carros de 2017. Então, estou ansioso", frisou Ricciardo.