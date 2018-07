Ricciardo aposta na estratégia para chegar ao pódio

A Red Bull chegou perto da Mercedes na luta pelos melhores tempos no treino de classificação do GP de Cingapura de Fórmula 1. Não conseguiu superar a favorita, que colocou o inglês Lewis Hamilton em primeiro e o alemão Nico Rosberg em segundo lugar neste sábado, mas veio logo atrás no grid. Assim, o australiano Daniel Ricciardo vai largar em terceiro neste domingo, enquanto o alemão Sebastian Vettel será o quarto colocado.

Para Ricciardo, que fez o tempo de 1min45s854 neste sábado - Hamilton foi pole com 1min45s681 -, o resultado do treino de classificação mostra que a Red Bull tem "chance real" de acompanhar o ritmo da Mercedes na corrida deste domingo. "Se a largada for boa, temos que ser inteligentes e fazer alguma coisa com a estratégia", explicou o piloto, feliz com a torcida australiana em Cingapura. "Espero conseguir um pódio para eles."

Vettel, por sua vez, não ficou completamente satisfeito com sua performance no treino deste sábado, mesmo tendo conseguido o quarto lugar no grid. "Não estou feliz com minha última volta", admitiu o alemão da Red Bull, já projetando agora a prova deste domingo. "Espero que tenhamos uma boa corrida, com bons pit stops e boa estratégia, para, então, vermos o que podemos conseguir", completou o atual tetracampeão da Fórmula 1.

