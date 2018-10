Ricciardo desbanca Verstappen e fatura pole no GP do México; Hamilton larga em 3º

A Red Bull vai largar na frente no GP do México de Fórmula 1, no Circuito Hermanos Rodríguez, neste domingo. Mas não será o holandês Max Verstappen a ostentar a pole position. Após dominar todos os treinos livres do fim de semana, ele foi desbancado pelo companheiro Daniel Ricciardo no treino classificatório, neste sábado. O inglês Lewis Hamilton, que pode sacramentar o pentacampeonato neste domingo, largará em 3º.

Com direito ao novo recorde da pista, o australiano cravou sua terceira pole position na carreira, sendo a segunda no ano: 1min14s759. Para efeito de comparação, Verstappen era o dono do melhor tempo do fim de semana até então, ao anotar 1min16s284 na terceira sessão livre, no início do dia. O holandês não escondeu a irritação ao deixar o seu carro.

Mas este tempo foi massacrado ao longo das três etapas do treino classificatório. Desde o Q1, os pilotos da Red Bull, Mercedes e Ferrari já indicavam que o recorde iria cair, baixando o tempo para 1min16s, 1min15s até romper a barreira do 1min14s. Verstappen anotou 1min14s785.

Hamilton registrou 1min14s894 e não chegou a ameaçar o domínio da Red Bull no México até agora. O inglês só precisa chegar em sétimo lugar para assegurar o título, faltando ainda duas etapas para o fim da temporada - no Brasil e em Abu Dabi. Mesmo que vá mal na prova, ele assegura o troféu se o alemão Sebastian Vettel não vencer a corrida.

O piloto da Ferrari vai largar exatamente ao lado de Hamilton. Vettel obteve o quarto tempo ao marcar 1min14s970. Ele será acompanhado de perto pelo finlandês Valtteri Bottas, companheiro e quase escudeiro de Hamilton na Mercedes. Bottas sairá do quinto posto, com 1min15s160.

Companheiro de Vettel na Ferrari, o também finlandês Kimi Raikkonen vai largar da sexta posição após anotar o tempo de 1min15s330. Raikkonen vem no embalo da vitória conquistada nos Estados Unidos, no fim de semana passado. Com o seu resultado e o de Vettel, a equipe italiana conseguiu adiar o cada vez mais provável título de Hamilton.

O Top 10 terá ainda o alemão Nico Hülkenberg (Renault), em sétimo lugar. Ele será seguido do espanhol Carlos Sainz, também da Renault, e pela dupla da Sauber, formada pelo monegasco Charles Leclerc e pelo sueco Marcus Ericsson.

Com dificuldades desde sexta-feira, o espanhol Fernando Alonso vai largar somente do 12º posto, ao não conseguiu avançar ao Q3 do treino classificatório. O piloto da McLaren anotou o tempo de 1min16s871, em sua antepenúltima etapa na Fórmula 1 - ele vai deixar a categoria ao fim do campeonato.

A largada do GP do México está marcada para as 16h10 (horário de Brasília) deste domingo, na Cidade do México.

Confira o grid de largada do GP do México:

1º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), em 1min14s759

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min14s785

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min14s894

4º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), em 1min14s970

5º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), em 1min15s160

6º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), em 1min15s330

7º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), em 1min15s827

8º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), em 1min16s084

9º - Charles Leclerc (MON/Sauber), em 1min16s189

10º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), em 1min16s513

11º - Esteban Ocon (FRA/Force India), em 1min16s844

12º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), em 1min16s871

13º - Sergio Pérez (MEX/Force India), em 1min17s167

14º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), em 1min17s184

15º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), em 1min16s966

16º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min17s599

17º - Lance Stroll (CAN/Williams), em 1min17s689

18º - Romain Grosjean (FRA/Haas), em 1min16s911

19º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), em 1min17s886

20º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), sem tempo