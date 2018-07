Ricciardo diz que Red Bull pode virar favorita para 2018 na F-1

O piloto Daniel Ricciardo acredita que a Red Bull poderá surpreender em 2018. Para o australiano, se o time apresentar um início de temporada mais sólido na Fórmula 1, do que fez neste ano, poderá até se tornar favorita ao título, desbancando a Mercedes e a Ferrari.

+ Ferrari marca data de lançamento do novo carro e presidente cobra evolução

Na sua avaliação, a Red Bull só não brigou pelo título deste ano por causa dos erros cometidos no início da temporada. "Estreamos com o pé esquerdo. Mas o nível de desenvolvimento foi incrível ao longo do ano. Então acho que, se começarmos com o pé direito em 2018, poderia dizer que seremos favoritos", afirmou o piloto ao site Autosport.

Ricciardo lembra do fim da temporada da Red Bull para sustentar sua avaliação. Ele lembra que a equipe mostrou forte recuperação na segunda metade do ano, incluindo duas vitórias do holandês Max Verstappen, seu parceiro na equipe. O bom desempenho na reta final contrastou com o fraco início, quando a dupla de pilotos sofreu com problemas técnicos e abandonos.

"Neste ano começamos fora dos trilhos. Acho que a direção que os dirigentes tomaram não foi a mais adequada. Simplesmente o carro não tinha potência", criticou Ricciardo. A reação começou no início da chamada "temporada europeia", com o GP da Espanha. Os ajustes feitos no carro permitiram aos pilotos da equipe brigar pelas primeiras posições do grid.

"Em 2018, se começarmos no mesmo nível de performance que Mercedes e Ferrari, nosso desenvolvimento ficará muito forte [ao longo da temporada]", prevê o piloto australiano.

O real potencial do futuro carro da Red Bull começará a ser conhecido no dia 26 de fevereiro, primeiro dia da pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona. O campeonato terá início no dia 25 de março nas ruas de Melbourne, no GP da Austrália.