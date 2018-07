Ricciardo festeja vitória em prova caótica no Azerbaijão: 'Foi uma corrida louca'

O piloto da Red Bull Daniel Ricciardo comemorou a confusão na qual se envolveram entre Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sebastian Vettel, da Ferrari, e que abriu as portas para a vitória do australiano no GP do Azerbaijão, neste domingo, no circuito de Baku. Ricciardo, que largou em décimo no grid, conseguiu sair ileso de todos os incidentes da prova e alcançou a primeira vitória dele na temporada.

"Não posso acreditar nisso. Foi apenas uma corrida louca, com todos os carros de segurança e o caos. Sabíamos que o pódio era uma chance com os problemas de Hamilton e Seb (Sebastian Vettel). Não acreditava na vitória. Por todo o meu dinheiro (brincou)! Mas essa era a corrida que esperávamos no ano passado, com todos os safety cars e o caos", festejou Ricciardo.

O australiano também destacou a persistência como ponto-chave para o sucesso dele no Azerbaijão. Ricciardo teve problemas no segundo dia de treinos em Baku, onde no sábado conseguiu apenas a décima posição do grid na sessão qualificatória. E, mesmo na prova, teve de lidar com uma falha nos freios que o obrigou a uma parada nos boxes e o fez cair para a 17ª posição na corrida.

"Obviamente fiquei desapontado com o erro, mas acho que tem que passar por isso para tentar fazer algo mais. Sabia que hoje teria um resultado diferente, tivemos que lidar com alguns problemas e certamente valeu a pena hoje", festejou o piloto da Red Bull.

Esta foi a quinta vitória na carreira de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 - a última havia sido obtida na temporada passada, no GP da Malásia. O australiano subiu para a quarta colocação no Mundial de Pilotos, com 92 pontos ganhos, 19 pontos na frente de Kimi Raikkonen, o quinto, assim como agora figura 19 pontos atrás do terceiro colocado, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes.