Ricciardo lamenta 3ª posição e diz que esperava pole em Cingapura

O bom desempenho da Red Bull no treino de classificação do GP de Cingapura de Fórmula 1 não deixou o australiano Daniel Ricciardo totalmente satisfeito. Embora tenha aprovado o carro, ele afirmou que esperava ser o pole position para a corrida do circuito de Marina Bay.

Ricciardo, contudo, sairá em terceiro - atrás de seu companheiro Max Verstappen e do pole Sebastian Vettel - depois de ter liderado os dois primeiros treinos livres. "Eu realmente achava que poderia ser o pole position, então estou um pouco decepcionado. Mas a última volta de Sebastian foi muito rápida e eu não poderia competir com ela."

Ainda assim, apesar de frustrado com o treino de classificação, o australiano se demonstrou confiante para a corrida de domingo. "Se começarmos bem amanhã (domingo), então poderemos colocar uma pressão na estratégia da Ferrari. Ainda acho que temos uma boa chance de vencer a corrida."

Acertar a largada e ter um bom início também foi a fórmula apresentada pelo holandês Max Verstappen para fazer uma boa corrida. "O começo será importante e, se houver alguns safety cars, isto também poderá influenciar no resultado", salientou o segundo no grid, satisfeito com o desempenho da Red Bull.

"Todo o final de semana tem sido uma boa evolução, indo sempre mais e mais rápido e encontrando um bom ritmo. Então, largar em segundo é um bom resultado", acrescentou Verstappen. "O ritmo de corrida está bom, então temos uma chance."