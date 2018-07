Ricciardo lamenta punição e Verstappen vê Red Bull perto de favoritos

O primeiro dia de ação no GP da Alemanha de Fórmula 1 foi de sentimentos divididos na Red Bull. A equipe liderou os dois treinos livres no Circuito de Hockenheim e ganhou confiança para o restante do fim de semana. Mas já sabe que o australiano Daniel Ricciardo largará em último lugar no grid de domingo.

Piloto mais rápido da primeira sessão, Ricciardo trocou diversos componentes do seu carro. Tanto que estourou o limite permitido pelas regras e precisará cumprir punição no domingo. No total, ele vai perder 20 posições no grid. E, como a competição conta com 20 carros, é certo que sairá da última colocação.

"Fui me preparando para esta corrida já sabendo que haveria punições", lamentou o australiano, que preferiu valorizar sua boa performance no início do dia. "Eu fui o mais rápido pela manhã e Max foi o melhor à tarde. Estamos nos sentindo bem com o carro, apesar de ter de largar em último no domingo."

Ricciardo, contudo, não se deixou abalar com a punição. "Na verdade, estou até empolgado. Entrar no meio do pelotão, terei um pouco de diversão. Então, vou encontrar a melhor perspectiva para encarar este desafio", declarou o australiano.

Verstappen estava mais contido ao fim do dia de treinos no traçado alemão. "No momento, estamos competitivos com a Ferrari e a Mercedes. Mas vamos ver o que vai acontecer amanhã. É claro que eles devem aumentar a potência dos seus motores", comentou o holandês, que acredita que poderia ter sido ainda mais rápido nesta sexta.

"Minha melhor volta foi um pouco comprometida, eu enfrentei um pouco de tráfego. Espero que amanhã possamos estar ainda mais perto [dos favoritos]. Talvez, com a ajuda do clima, possamos ver o que vai acontecer", declarou Verstappen, que aposta em uma prevista mudança na temperatura no sábado.

A previsão é de chuva para o treino que vai definir o grid de largada. "Difícil projetar como vai ser a corrida por causa das condições, que devem ser um pouco diferentes em termos de temperatura. Vamos ver o que acontece."