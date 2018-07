Ricciardo lidera 2º dia de testes em Barcelona e Massa é terceiro

A Red Bull terminou pela primeira vez na liderança de um dia dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. E o responsável por isso foi o australiano Daniel Ricciardo, que ficou na primeira colocação nas atividades desta sexta-feira no circuito de Barcelona, enquanto o brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi o terceiro mais rápido.

Pouco antes do fim da sessão da manhã, Ricciardo registrou o tempo de 1min24s574, quando utilizava pneus macios no circuito espanhol. E ninguém conseguiu superar essa marca no período da tarde, o que garantiu o australiano da Red Bull, que registrou 143 voltas, como o piloto mais rápido do dia.

A Ferrari, porém, se aproximou muito do desempenho de Ricciardo. O finlandês Kimi Raikkonen foi o segundo mais rápido do dia, sendo 0s1 mais lento do que o australiano na melhor das suas 90 voltas, marcando o tempo de 1min24s584.

Logo depois veio Massa, que deu 88 voltas pela Williams e ficou em terceiro lugar com o tempo de 1min24s672. O brasileiro foi seguido pelo mexicano Sergio Pérez, que conduziu o carro de 2014 da Force India, e marcou 1min24s702.

Ainda se recuperando de uma lesão no pescoço, o alemão Nico Rosberg não participou de toda a atividade e concluiu o dia na sexta colocação, logo atrás do inglês Lewis Hamilton, que não estava previsto para treinar, mas acabou participando do dia de testes para poupar seu companheiro de equipe. Juntos, eles deram 154 voltas, superando os giros de qualquer outra equipe nesta sexta-feira em Barcelona.

Sofrendo com problemas no seu carro, a McLaren teve o seu dia mais produtivo até agora na pré-temporada. O espanhol Fernando Alonso deu 59 voltas e terminou a sexta-feira como o sétimo piloto mais rápido.

Em seu primeiro teste com a Lotus, o inglês Jolyon Palmer, campeão da GP2, ficou em oitavo lugar, à frente do sueco Marcus Ericsson, da Sauber, e do espanhol Carlos Sainz Jr., da Toro Rosso, o mais lento desta sexta-feira.

Os testes da Fórmula 1 em Barcelona continuam neste sábado e se encerram no domingo. A pista espanhola também vai sediar a terceira e última bateria de treinos preparatórios para o Mundial, a partir do dia 26 de fevereiro. O campeonato começará em 15 de março, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.

Confira a classificação dos testes desta sexta-feira em Barcelona:

1) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min24s574

2) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min24s584

3) Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min24s672

4) Sergio Perez (MEX/Force India) - 1min24s702

5) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min24s923

6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min25s556

7) Fernando Alonso (ESP/McLaren) - 1min25s961

8) Jolyon Palmer (ING/Lotus) - 1min26s280

9) Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - 1min27s334

10) Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) - 1min28s945