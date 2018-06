Ricciardo minimiza elogios de Hamilton e diz que Mercedes quer evitar pressão

Depois de ouvir elogios de Lewis Hamilton à Red Bull, o piloto australiano Daniel Ricciardo minimizou nesta quarta-feira os comentários do rival da Mercedes e disse que os líderes do Mundial de Fórmula 1 estão tentando aliviar a pressão sobre eles, às vésperas do GP de Mônaco, no domingo.

No início do dia, Hamilton afirmara que a Red Bull era sua maior aposta no circuito de rua de Montecarlo por causa do bom rendimento exibido pelo time austríaco, no setor final do traçado do GP da Espanha, em Barcelona, há menos de duas semanas. O trecho seria uma boa referência para a projeção dos desempenhos das equipes em Mônaco.

"Eles apenas estão tentando tirar um pouco da pressão sobre eles e colocar em nós", disse Ricciardo. "Não é nenhum segredo que nós sempre vamos bem aqui. Não fomos bem o suficiente no ano passado, mas com certeza tivemos boas performances aqui nas temporadas anteriores", declarou.

"Todo mundo está falando sobre o nosso desempenho no último setor em Barcelona. Com certeza fomos bem lá, então ao menos teremos uma performance decente em Mônaco. Ficaria surpreso se nem chegássemos perto [dos líderes]", afirmou o australiano, que mira a primeira pole position da temporada no sábado.

Para Ricciardo, uma boa dose de confiança vai fazer a diferença em Mônaco, por causa das características do traçado. "Perder cinco décimos de segundo aqui equivalem a dois em Barcelona. Mas um pouco de confiança e um bom acerto no carro podem recuperar estes dois décimos rapidamente numa pista como essa."

"A confiança tem um grande papel aqui. Você ainda precisa de um bom carro, claro, mas a confiança tem um peso importante. Este é provavelmente o circuito onde, se você está bem e tendo um bom ritmo, você consegue encontrar aqueles dois décimos extras. Num traçado mais aberto, isso é mais difícil de acontecer", projetou o australiano.

Ainda em busca da primeira pole no ano, Ricciardo ocupa o quinto lugar no Mundial de Pilotos, com 47 pontos. Está atrás dos dois carros da Mercedes e da Ferrari. O líder Lewis Hamilton soma 95 pontos.