Ricciardo revela surpresa por superar Vettel em 2014

O ano de 2014 foi muito melhor do que o planejado para o australiano Daniel Ricciardo. Estreante na Red Bull, o piloto de 25 anos foi o único a conseguir quebrar a hegemonia da dupla da Mercedes na temporada da Fórmula 1, ao ganhar três provas, e ainda superar o companheiro de equipe, o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. Os resultados lhe transformaram na grande sensação da categoria. E ele próprio admitiu sua surpresa.

"Se você tivesse me dito no começo do ano que eu venceria três provas e Sebastian, nenhuma, eu ficaria surpreso. Eu até imaginava vencer uma corrida esta temporada, mas três, definitivamente, não", disse Ricciardo, em entrevista nesta quinta-feira em São Paulo, onde disputará o GP do Brasil no domingo. A duas etapas do fim da temporada, o australiano tem praticamente garantida a terceira colocação do campeonato, atrás apenas dos dois pilotos da Mercedes, equipe que ganhou 14 das 17 etapas realizadas até aqui. Nas três restantes - Canadá, Hungria e Bélgica -, foi justamente Ricciardo quem subiu ao degrau mais alto do pódio.

Famoso nos bastidores da Fórmula 1 pela simpatia, Ricciardo participou de evento de patrocinadores na tarde desta quinta-feira e elogiou bastante o churrasco brasileiro, além de ter tentado fazer embaixadinhas com uma bola de futebol. O piloto manteve o bom humor até para contar quais segredos lhe fizeram superar com folga o companheiro Vettel dentro da Red Bull. "O carro deste ano tem menos aderência, por ter motores turbo, então desliza um pouco mais. Eu acho que pude entender e aproveitar. Acho que o Sebastian estava acostumado com o carro do ano passado, que tinha maior aderência, e as diferenças que está enfrentando em 2014 provavelmente são maiores", comparou.

Os bons resultados em 2014 garantiram ainda a Ricciardo a permanência na Red Bull para o ano que vem, quando formará a dupla de pilotos com o russo Daniil Kvyat, atualmente na Toro Rosso - Vettel deve ir para a Ferrari. O australiano elogiou ainda a chegada do brasileiro Felipe Nasr à categoria, com contrato assinado com a Sauber. "É um piloto muito talentoso e que merece correr na Fórmula 1 no ano que vem. Penso que ele tem bastante habilidade e fico feliz que ele tenha essa oportunidade. A Sauber tem potencial de ser rápida, como vimos em anos passados", comentou.