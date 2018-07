Ricciardo se diz frustrado por largar em 3º em Mônaco

MONTECARLO - Terceiro colocado no treino de classificação do GP de Mônaco, Daniel Ricciardo poderia estar feliz por ter sido mais rápido que Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe na Red Bull, ficando atrás apenas dos carros da Mercedes, que dominam a temporada. Mas o australiano se disse frustrado com o resultado, na Fórmula 1.

"Acredito que deveríamos ter ficado mais perto (das Mercedes), assim posso dizer que estou um pouco decepcionado", admitiu Ricciardo, que fez sua volta mais rápida 1min16s384, contra 1min15s989 de Nico Rosberg, que fez a pole position, e 1min16s048 de Lewis Hamilton, que completa a primeira fila.

O australiano lamentou principalmente um erro na curva 8, durante a sua volta rápida. "O carro estava difícil de guiar durante a classificação. Tentei tirar o máximo, mas quando estava conseguindo perdi a direção na curva 8. Na última volta, tentamos uma última chance, mas não tivemos aderência suficiente e não conseguimos melhorar", lamentou Ricciardo.