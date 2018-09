Ricciardo vê 'boa chance' de Red Bull ir ao pódio e Ferrari favorita em Cingapura

Após um bom quarto lugar no GP da Hungria, Daniel Ricciardo teve problemas com a sua Red Bull e acabou não conseguindo completar as duas últimas provas do Mundial de Fórmula 1, realizadas na Bélgica e na Itália. Por isso, o australiano chegou em Cingapura almejando uma expressiva reação na corrida deste domingo.

Ao projetar o GP em solo asiático, Ricciardo exibiu confiança ao dizer que vê uma "boa chance" de ele ou do seu companheiro de time, o holandês Max Verstappen, conquistar um lugar no pódio. Porém, o piloto está ciente de que ambos correm por fora nesta briga para ficar entre os três primeiros colocados e apontou a Ferrari como maior favorita a triunfar no final de semana.

"Nós temos uma boa chance de ao menos um pódio aqui. Este é realmente o primeiro alvo. Eu não quero dizer que nós vamos vencer, porque vamos ver o que acontece, mas temos uma boa chance de brigar e eu gostaria de pensar em ao menos um pódio", afirmou o australiano, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Já ao falar sobre as duas equipes que hoje são as principais protagonistas do grid da Fórmula 1, Ricciardo acredita que as características da pista do GP de Cingapura são mais favoráveis aos carros da Ferrari e isso o faz apostar que a escuderia italiana é a principal candidata a ter maior sucesso entre todas nesta prova.

"Eu acho que a Ferrari será nosso maior desafio neste circuito. Tenho certeza de que a Mercedes não será lenta, mas olhando para Ferrari ou para a Mercedes, eu acho que para este circuito de pura performance a Ferrari terá um melhor pacote", disse o australiano ao projetar a disputa que ocorrerá no traçado da pista de rua de Marina Bay, que também conta com longas retas e tem sua corrida disputada à noite (no horário local), outro atrativo importante ao lado do fato de que essa é o GP mais longo do calendário, com 308,7 quilômetros a serem percorridos em 61 voltas.

Ricciardo venceu duas provas nesta temporada, sendo a primeira delas na China e a última em Mônaco, o maior tradicional circuito de rua do automobilismo mundial e que exige muito da parte física dos pilotos, assim como ocorre em Cingapura. Até por isso, ele tem motivos de sobra para ter chegado com confiança na conquista de um lugar no pódio em Cingapura, que abrigará a sua primeira sessão de treinos livres nesta sexta-feira, às 5h30 (de Brasília).

A qualificação para o grid está marcada para começar às 10h de sábado, enquanto a corrida terá a sua largada às 9h10 de domingo.