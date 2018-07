Ricciardo vê motivação extra na Red Bull após vitória no GP do Canadá

O australiano Daniel Ricciardo acredita que sua vitória no GP do Canadá, a primeira da Red Bull na temporada após sete corridas, vai aumentar a confiança da equipe para o restante do ano. Com o resultado em Montreal, há duas semanas, quando ganhou pela primeira vez na Fórmula 1, o piloto subiu para o terceiro lugar na classificação geral, atrás apenas da dupla da Mercedes, que vem dominando o campeonato.

Depois de vencer as seis primeiras etapas da temporada, a Mercedes lidera o campeonato com seus dois pilotos. O alemão Nico Rosberg está na frente com 140 pontos, seguido pelo inglês Lewis Hamilton, que tem 118. E Ricciardo, embalado pela vitória no Canadá, tem agora 79.

"Definitivamente que a vitória nos dá motivação, não que nós já não tínhamos, mas é algo que nos dá um pouco mais. Eu vi o time no muro quando eu cruzei a linha de chegada e parecia a primeira vitória nossa na Fórmula 1", disse Ricciardo, em entrevista nesta quinta-feira em Spielberg, onde o GP da Áustria vai ser disputado neste fim de semana.