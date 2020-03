Rio pretende replantar 700 mil árvores para construir autódromo para Fórmula 1

Um complexo pacote de compensações ambientais é um dos trunfos do Rio de Janeiro para atrair a Fórmula 1 e fechar contrato para receber o GP do Brasil a partir de 2021. O projeto de construção do novo autódromo em Deodoro pretende compensar a derrubada prevista de cerca de 70 mil árvores no local com uma série de ações paralelas para fazer a pista ser a primeira do mundo a se enquadrar no novo projeto ambiental da categoria, ao conseguir neutralizar as emissões de carbono produzidas pelo próprio evento.

As informações completas sobre o estudo de impacto ambiental do projeto serão apresentadas nos próximos dias em audiência pública do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O encontro estava marcado para esta quarta-feira, mas foi cancelado por um decreto do governador Wilson Witzel para evitar o contágio com o novo coronavírus. A realização da audiência é um dos últimos passos para o empreendimento conseguir a licença prévia e iniciar as obras.

O Estado conversou com pessoas ligadas ao projeto para antecipar as informações presentes no relatório de impacto ambiental. A holding responsável pelo empreendimento, a Rio Motorsports, contratou a empresa de consultoria ambiental Terra Nova para fazer o levantamento. O trabalho foi feito de agosto e setembro do ano passado por mais de 30 profissionais e resultou em um relatório de 1,4 mil páginas.

A proposta que já recebeu parecer positivo de comissões do Inea prevê a supressão de 70 mil árvores nos cerca de 200 hectares do terreno, na região da Floresta do Camboatá. O local atualmente pertence ao Exército Brasileiro. Como contrapartida, o consórcio em parceria com a Prefeitura do Rio se compromete a replantar 700 mil árvores em outras áreas degradadas do município ainda a serem definidas.

"A compensação que nós estamos propondo, é até um pouco maior do que o número normal, chega a 370 hectares na cidade. É o maior reflorestamento que já se teve notícia no Rio de Janeiro", disse ao Estado o diretor executivo da Rio Motorsports, JR Pereira. O projeto ambiental prevê ainda a reutilização de mais de 600 mil litros de água, instalação de placas solares e o reaproveitamento de restos de pneus para a construção das pistas de apoio. A estimativa é que se consiga compensar a emissão das 12 mil toneladas de gás carbônico da prova.

Todo o empreendimento está orçado em R$ 697 milhões, dos quais pouco mais de R$ 20 milhões serão destinados ao trabalho de compensação ambiental. Os técnicos da consultoria Terra Nova afirmam que o cuidado especial será com espécies em extinção existentes na área, dos quais cinco são de animais e quatro são de plantas.

Segundo um dos biólogos responsáveis pelo estudo, Diego dos Santos Peixoto, apesar do empreendimento implicar na derrubada de árvores, vai representar a chance de se replantar espécies em outras áreas da cidade como compensação pelo impacto em uma área considerada degradada. "No terreno em Deodoro a gente já consegue ver os impactos da população do entorno. Os rios estão com cheiro de esgoto, tem áreas de mata que sofrem com queimadas e o local recebe desovas de carros. A área não é um oásis", explicou.

Temos no relatório que se nada for feito na área, as espécies em risco de extinção não durariam muito tempo
Jorge Ferreira, engenheiro ambiental

O replantio das árvores do terreno terá como uma das técnicas a coleta do material genético das plantas e a promessa de transporte das espécies animais, em especial as que correm mais risco: jacaré-do-papo-amarelo, saíra-sapucaia, trinca-ferro, capivara e mão-pelada. "Temos no relatório que se nada for feito na área, as espécies em risco de extinção não durariam muito tempo, não sobreviveriam. É uma oportunidade para resgatarmos", afirmou o engenheiro ambiental Jorge Ferreira, outro participante do estudo.

A Rio Motorsports pretende também apresentar um estudo para a Fórmula 1 para replantar no Brasil uma quantidade de plantas suficiente para neutralizar todo a emissão de carbono de uma temporada da categoria. A estimativa é que seriam necessárias 2 milhões de árvores para abater a produção de 260 mil toneladas por ano.

ENCONTRO COM HAMILTON

Em novembro do ano passado o hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton criticou o projeto de construção da pista carioca. Em passagem por São Paulo para disputar o GP do Brasil, o piloto da Mercedes disse ser contra a derrubada de árvores. Duas semanas depois, em Abu Dabi, uma comitiva do Rio se encontrou com Hamilton para explicar os detalhes do projeto.

A reunião teve as presenças do diretor executivo da Rio Motorsports, JR Pereira, do secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Gutemberg Fonseca, e do senador Flavio Bolsonaro. Segundo JR, a declaração de Hamilton foi fruto de um mal entendido. "A informação que foi passada para ele é de que estaríamos fazendo supressão de áreas de mata amazônica. Nós explicamos que não era o caso, mostramos as primeiras informações sobre a mitigação e eu me comprometi a ele que uma vez que gente fizesse todo o projeto de reflorestamento do Rio e de tudo o que vamos fazer contrapartida, vou levar para ele e para toda a Mercedes", disse.