Rivais da Mercedes prometem disputa aberta em Abu Dabi

A expectativa para a decisão da temporada é de uma disputa aberta entre os dois pilotos da Mercedes e sem interferências da equipe. Por já terem ajudado a escuderia alemã a conquistar o Mundial de Construtores, Lewis Hamilton e Nico Rosberg se veem desobrigados das ambições coletivas para o GP de Abu Dabi, daqui duas semanas.

"Será uma grande batalha. A nossa equipe é fantástica e tem deixado nós dois nos enfrentarmos livremente, ao nos tratar de forma equilibrada", destacou Rosberg.

A batalha direta entre os concorrentes ao título reúne a dupla que bateu o recorde de dobradinhas ao longo da mesma temporada. Neste domingo foi a 11.ª, uma a mais que Ayrton Senna e Alain Prost acumularam pela McLaren em 1988.

Hamilton disse ser muito mais difícil ter como rival direto alguém da mesma equipe. Na opinião dele, esse tipo de confronto obriga o piloto a ser mais decisivo, já que as condições do carro são idênticas. Pela terceira vez na carreira o inglês chegará à última etapa de uma temporada como líder e nas oportunidades anteriores, nem mesmo as confortáveis vantagens garantiram corridas tranquilas.

Em 2007, pela McLaren, ele chegou ao GP do Brasil durante uma guerra interna com o colega de equipe Fernando Alonso, mas deixou o título ficar com o azarão finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que tinha sete pontos a menos – na época a vitória valia somente dez pontos. No ano seguinte, chegou a Interlagos com a mesma vantagem para Felipe Massa e só foi garantir a conquista na última curva, quando assegurou o sofrido quinto lugar.

A fama de inseguro e de "amarelão" incomodam o piloto. Hamilton errou quando liderava e buscava abrir vantagem para o rival, que estava nos boxes. O campeão mundial de 2008 perdeu o ponto da freada, saiu da pista e voltou a levantar dúvidas sobre o quanto consegue resistir à pressão.

"Eu não estava lutando pelo campeonato. Minha meta era somente somar pontos", explicou. "Para a última corrida será diferente e ainda vou decidir com qual postura vou me preparar para ela", comentou. A vantagem na pontuação e o histórico na temporada servem para tranquilizar Hamilton e amenizar possíveis sentimentos de insegurança. Nas 18 etapas disputadas até agora, somente cinco vezes o piloto não obteve o resultado mínimo que precisa para ser campeão em Abu Dabi, a segunda posição. Foram três abandonos e duas terceiras colocações.

Ciente da regularidade do adversário, Rosberg já sabe como pode superar o companheiro de equipe e vizinho de prédio em Mônaco. A solução será contar com a ajuda de "intrusos" dispostos a quebrar com a sequência de dobradinhas da Mercedes. "Quem sabe o Felipe Massa pode ser a pessoa a me ajudar", comentou.