Rivalidade do futebol invade asfalto em Interlagos

SÃO PAULO - A rivalidade da reta final do Campeonato Brasileiro invadiu até o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Neste domingo, 27, o brasileiro Rubens Barrichello entrou no paddock do circuito de Interlagos, em São Paulo, vestindo uma camiseta estilizada com o símbolo do Corinthians.

Com o modelo branco, que também exibia uma bandeira do Brasil e foi desenhado por um de seus filhos, o veterano piloto mandou seu apoio ao clube paulista, que tem as melhores condições de conquistar o título e pode fazê-lo ainda neste domingo.

Outro que mostrou paixão pelo futebol foi tricampeão Nelson Piquet. Uma bandeira do Vasco foi colocada no cockpit de sua antiga Brabham, com a qual foi campeão mundial em 1981, durante as quatro voltas de teste realizadas no circuito.

O Corinthians enfrenta o Figueirense, às 17 horas, em Florianópolis, lutando pelo título da competição. O Vasco, porém, ainda está na briga. A equipe carioca precisa vencer o clássico contra o Fluminense, no Rio, para levar a disputa para última rodada do Brasileirão.

Já na Fórmula 1, Piquet será homenageado pelos 30 anos do seu primeiro título e pelos 20 anos da sua última vitória na categoria. O ex-piloto percorrerá quatro voltas antes da corrida e também será o responsável pela bandeirada ao fim da prova.