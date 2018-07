Robert Kubica diz usar YouTube na preparação para o GP da Coreia do Sul

A estreia do GP da Coreia do Sul na Fórmula 1, no domingo, está obrigando a inusitadas formas de preparação dos pilotos. Preocupados em correr pela primeira vez no circuito do país asiático, eles buscam conhecer o traçado de maneira bem específicas. O polonês Roberto Kubica, por exemplo, recorreu ao YouTube.

"Vi alguns vídeos no Youtube e peguei o máximo de informação que eu pude com a equipe. Farei algumas voltas virtuais para aprender o traçado antes de falar sobre a pista com os engenheiros, na quinta-feira", declarou o piloto da Renault.

Embora ainda não tenha grande conhecimento do circuito, Kubica classificou-o como "interessante". "A pista parece bastante interessante. Tem um pouco de tudo: longas curvas, partes com alta e baixa velocidade, e o setor final parece ser bem desafiador", analisou.