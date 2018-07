Robert Kubica se recupera bem e projeta retorno à Fórmula 1 em 2012

ENSTONE, Inglaterra - Ainda em recuperação do grave acidente que sofreu em uma prova de rali disputada em Andora, na Itália, em fevereiro, o polonês Robert Kubica afirmou que está projetando apenas para o início de 2012 o seu retorno às pistas na Fórmula 1. O piloto da Renault chegou a ter a sua volta cogitada para o GP Brasil, que fecha essa temporada, em novembro, mas ele deixou claro que essa possibilidade está descartada.

Questionado se poderá voltar a pilotar na categoria no próximo ano e se terá como lutar pelo título do campeonato, Kubica respondeu: "Sim para a primeira questão. Para a segunda, nós teremos de esperar pelo primeiro teste de 2012".

Substituído pelo alemão Nick Heidfeld desde o início deste Mundial, Kubica enfatizou que a sua recuperação transcorre de forma positiva e conforme o esperado. "Eu estou satisfeito sobre como as coisas estão avançando", disse o polonês, enquanto conversava com fãs por meio do site oficial da Renault na F1.

"A melhora está em linha com as expectativas, e felizmente não existem complicações que poderiam afetar a recuperação agora. Ainda é muito cedo para ter uma visão clara para o momento do meu retorno, mas o importante é o resultado final e não a pressa (para voltar a pilotar)", ressaltou.

Kubica ainda revelou que não tem lembranças na memória do grave acidente que sofreu na Itália e acredita que o mesmo não afetará o seu desempenho em seu retorno às pistas, nem no lado psicológico. "Para mim, é como se nada tivesse acontecido", declarou, para depois reforçar: "Mentalmente, não há nenhum problema. Fisicamente, eu ainda estou um pouco fraco, mas o meu estado geral é muito bom. Meu peso já voltou ao nível normal e, nestas últimas semanas, consegui andar sem ajuda. No todo, eu me sinto muito bem."

Sem Kubica, a Renault ocupa hoje a quinta posição no Mundial de Construtores da Fórmula 1, com 65 pontos, apenas três atrás da Mercedes, a quarta colocada.

Por causa do grave acidente que sofreu, Kubica correu o risco de ter a mão direita amputada e passou por três cirurgias, além de ter sido submetido a outras intervenções no ombro e na perna.