Ron Dennis vende últimas ações e deixa definitivamente a McLaren

A relação de quase 40 anos entre Ron Dennis e a McLaren chegou definitivamente ao fim nesta sexta-feira. O encerramento oficial da relação se deu com a venda das últimas ações que Dennis tinha na McLaren Technology Group e McLaren Automotive ao McLaren Group.

Na sua era, o nome de Dennis se confundiu com o da McLaren e as glórias alcançadas pela equipe inglesa. Ele assumiu o controle da McLaren em 1980 e foi o chefe da equipe até 2009, a liderando a feitos fabulosos, com 158 vitórias e 17 títulos mundiais - entre conquistas de pilotos e de construtores -, tendo comandando alguns dos maiores da história do automobilismo, como Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Lewis Hamilton.

Ele também supervisionou o lançamento da McLaren Applied Technologies, bem como a formação da McLaren Automotive, que agora é um dos principais fabricantes mundiais de carros esportivos do mercado mundial.

Mas o afastamento de Dennis já havia se dado no ano passado, quando o dirigente deixou a presidência da McLaren. E agora, oficialmente, o "divórcio" está selado. "Estou muito satisfeito por ter chegado a um acordo com os meus colegas acionistas da McLaren", disse Dennis, através de um comunicado oficial.

"Isso representa um final adequado para o meu tempo na McLaren, e permitirá que eu me concentre em meus outros interesses. Eu sempre disse que meus 37 anos em Woking devem ser considerados como um capítulo no livro da McLaren, e desejo para a McLaren todo o sucesso", acrescentou um dos grandes nomes da história da Fórmula 1.

Sem Ron Dennis, a McLaren passa por péssimo momento nos últimos anos, muito em razão do fracasso na retomada da parceria com a Honda, a partir de 2015. Em 2017, a equipe ocupa o último lugar no Mundial de Construtores, com apenas dois pontos somados.