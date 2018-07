Ronaldo revela torcida por Fernando Alonso no Grande Prêmio do Brasil

SÃO PAULO - Vice-líder do Mundial de Fórmula 1, com 260 pontos - 13 atrás de Sebastian Vettel -, Fernando Alonso ganhou mais um torcedor ilustre na busca por seu terceiro troféu na categoria. O ex-atacante Ronaldo comentou nesta sexta-feira que vai torcer para o piloto da Ferrari vencer a corrida e conquistar o título da temporada 2012 neste final de semana, no GP do Brasil, em Interlagos.

"Não sou especialista em Fórmula 1, não vou saber dizer quem é melhor ou pior, mas vou torcer para ele (Alonso)", disse o Fenômeno. "Sempre gostei da Ferrari. É a melhor equipe da Fórmula 1", completou Ronaldo, durante a apresentação do livro Fórmula 1 Opus, em São Paulo, que contou também com a presença do promotor do Mundial da categoria, Bernie Ecclestone.

A participação do dirigente da Fórmula 1 no Brasil, aliás, rendeu até uma promessa de Ronaldo: "Vou conversar com o Bernie melhor nestes dias e tentar convencê-lo a torcer para o Corinthians na final do Mundial."

DIETA

Ronaldo também falou sobre sua participação em um quadro do programa "Fantástico", da TV Globo, no qual foi desafiado a perder peso. Para o ex-jogador, o apoio do público tem sido um estímulo na árdua tarefa.

"Estou gostando de voltar a treinar, quase como fazia nos tempo de jogador. Está bacana, me sinto muito bem", disse. "Quando vou no restaurante o povo fica me ''fiscalizando'', me dando o maior apoio. Acho muito legal o carinho das pessoas."