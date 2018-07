Ronaldo vira destaque em noite de lançamento do maior livro de F-1

SÃO PAULO - Ronaldo foi escolhido para autografar a edição itinerante do Fórmula 1 Opus. O Fenômeno e o chefão da F-1, Bernie Ecclestone, estiveram no evento que teve como ponto alto o autógrafo do ex-jogador no maior livro sobre os Grandes Prêmios já produzido.

A edição itinerante da publicação, que terá apenas 100 cópias numeradas, será leiloada e o valor arrecadado será revertido para o Instituto Ayrton Senna, no Brasil. O livro recebe o autógrafo de uma personalidade em cada país por onde passa. O lance mais recente está em US$ 150 mil.

Ronaldo, como sempre, mostrou bom humor ao comentar o momento e "cornetou" o assédio dos fotógrafos: "Achei que evento de Fórmula 1 fosse mais tranquilo. Vocês estão parecendo o pessoal do futebol", brincou o ex-jogador, arrancando risos da "plateia".

Sobre o livro, Ronaldo manteve o tom de brincadeira. "Pena que o lance já está tão alto, senão compraria eu mesmo", disse. "Gostaria de ter um livro como este, muito parecido como que tenho sobre o Corinthians. Quem sabe não consigo pechinchar um para mim."

O evento também marcou o lançamento da edição de luxo do livro "Fenômeno", que conta a trajetória do ex-corintiano. A publicação foi simbolicamente entregue a Bernie Ecclestone e à esposa, Fabiana Flosi.

O Fórmula 1 Opus pesa 37 quilos e tem 825 páginas contendo mais de 2 mil fotos, sendo quase metade delas inédita. O livro traz também entrevistas com grandes pilotos da história da categoria, como Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jack Brabham. Cada uma das 100 cópias será autografada por todos os pilotos da categoria.