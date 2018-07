Rosberg avisa que carro da Mercedes ainda precisa de evolução

Depois de ter sido superado pelo inglês Lewis Hamilton nos treinos livres do GP da Itália de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Monza, o alemão Nico Rosberg admitiu que não estava completamente feliz com o acerto do carro da Mercedes. Segundo ele, ainda é preciso ter alguma evolução para poder desafiar seu companheiro de equipe nesta etapa da temporada.

Os dois pilotos da Mercedes fizeram tempos muito próximos nesta sexta-feira: Hamilton liderou com 1min26s187, enquanto Rosberg veio logo atrás com 1min26s225. Para o alemão, porém, o dia não foi tão bom, conforme ele próprio explicou na entrevista coletiva após o treino. "Parece que somos rápidos numa única volta, mas os outros estão com ritmo muito veloz", avaliou.

Apesar das dificuldades que disse estar encontrando para ter o melhor acerto do carro para o circuito de Monza, Rosberg está numa situação confortável na temporada. Lidera o campeonato com 220 pontos, contra 191 de Hamilton. E surge como favorito para ficar com a pole position no treino deste sábado, depois de ter largado em primeiro lugar nas quatro últimas etapas.