Rosberg bate companheiro Hamilton no 3º treino livre

No último teste antes do treino oficial de classificação para o GP de Abu Dabi, a última etapa da temporada de 2014 da Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg se deu bem contra o inglês Lewis Hamilton. No terceiro treino livre, realizado neste sábado, no circuito de Yas Marina, os dois pilotos da Mercedes se mantiveram na frente dos demais concorrentes, mas desta vez a ordem dos dois candidatos ao título foi invertida em relação às duas primeiras sessões de sexta-feira.

Com 1min41s424, Rosberg ficou na frente de Hamilton por 369 milésimos de segundo, que marcou 1min41s793. Assim, a disputa entre os dois promete tanto para o treino oficial de classificação, marcado para as 11 horas (de Brasília) deste sábado, quanto para a corrida deste domingo, quando o alemão tentará tirar os 17 pontos de desvantagem (334 a 317) que tem para o inglês.

Para sorte dele, a pontuação será dobrada. Assim, caso consiga a vitória neste domingo, Rosberg precisará que Hamilton não passe do terceiro lugar na corrida para conquistar o seu primeiro título na Fórmula 1. O inglês, campeão da categoria em 2008, sabe que não pode errar sob o risco de ver a taça escorregar de suas mãos.

Quem pode ajudar Rosberg, como o próprio alemão afirmou há duas semanas no Brasil, é Felipe Massa. O piloto brasileiro da Williams foi o terceiro mais rápido da sessão de treinos livres deste sábado com 1min42s429. Ficou na frente do espanhol Fernando Alonso, que está se despedindo da Ferrari, que marcou 1min42s653. O alemão Sebastian Vettel, que substituirá Alonso na escuderia italiana, foi o quinto com 1min42s679.

A lista dos 10 primeiros colocados do terceiro treino livre em Abu Dabi é completada, pela ordem, pelo inglês Jenson Button (McLaren), pelo australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), pelo finlandês Valtteri Bottas (Williams), pelo russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) e pelo finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari).