Rosberg bate Hamilton e larga na pole position no GP de Abu Dabi

Atualizado às 17:12

Precisando ficar na frente do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro na Mercedes, o alemão Nico Rosberg sairá na pole do GP de Abu Dabi, neste domingo, na última etapa da temporada de 2014 da Fórmula 1 . Com duas voltas rápidas perfeitas na parte final do treino de classificação, o atual vice-líder do Mundial fez o melhor tempo em 1min40s480 e terá vantagem no início da decisiva corrida no circuito de Yas Marina.

Pressionado por ser o líder do campeonato, Hamilton sabe que não pode errar para ser campeão pela segunda vez na carreira - a primeira foi em 2008. Mas o piloto inglês errou. Na sua primeira tentativa de volta rápida no Q3, travou a roda dianteira direita na última curva antes da linha de chegada e ficou atrás de Rosberg. Na segunda tentativa, fez 1min40s866 e também não teve sucesso em fazer um tempo melhor que o companheiro de equipe.

Quem pode ajudar Nico Rosberg na luta pelo título inédito em sua carreira - se vencer, Hamilton não pode passar do terceiro lugar - são os pilotos da Williams. Como aconteceu na maioria das corridas, Valtteri Bottas e Felipe Massa ocuparão a segunda fila do grid de largada. Desta vez, o finlandês foi mais rápido que o brasileiro e sairá da terceira colocação (1min41s025). Massa fez o tempo de 1min41s119.

Os carros da Red Bull largariam na terceira fila, mas foram punidos pelos comissários da Fórmula 1, que reprovaram as asas dianteiras utilizadas pela equipe. O australiano Daniel Ricciardo, que foi o quinto mais rápido do treino oficial com o tempo de 1min41s267, largará em 19º após a punição. Logo atrás estará o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão da categoria que está de mudança para a Ferrari, que largará em último. O russo Daniil Kvyat, cotado para substituir Vettel, herdará a quinta posição de Ricciardo, na frente do inglês Jenson Button, da McLaren, agora o sexto no grid.

O espanhol Fernando Alonso, já em clima de despedida da Ferrari, não passou de um modesto 8.º lugar - mesmo com a punição à Red Bull - e terá a companhia do seu colega de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, que sai em sétimo, no GP de Abu Dabi.

Na parte de baixo do grid de largada, destaque para o francês Romain Grosjean, da Lotus, que conseguiu o 16.º tempo no treino oficial, mas terá que largar da 18.ª colocação por ter sido punido com 20 posições pela troca do motor de seu carro para esta corrida. Como esta é a última etapa da temporada, ele terá ainda que cumprir um "drive-through" para completar a punição imposta pelos comissários.

Confira o grid atualizado do GP de Abu Dabi:

1.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

2.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

3.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams)

4.º - Felipe Massa (BRA/Williams)

5.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

6.º - Jenson Button (GBR/McLaren)

7.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

8.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

9.º - Kevin Magnussen (DIN/McLaren)

10.º - Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso)

11.º - Sergio Pérez (MEX/Force India)

12.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India)

13.º - Adrian Sutil (ALE/Sauber)

14.º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber)

15.º - Pastor Maldonado (VEN/Lotus)

16.º - Kamui Kobayashi (JAP/Caterham)

17.º - Will Stevens (ING/Caterham)

18.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus)

19.º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

20.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)