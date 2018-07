Rosberg celebra melhor tempo do dia, mas lamenta cancelamento do 2º treino A Mercedes manteve a hegemonia na Fórmula 1 no primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos, nesta sexta-feira pela manhã, com Nico Rosberg sendo o mais rápido da atividade. Pela tarde, no entanto, a forte tempestade que caiu em Austin fez com que a segunda sessão fosse cancelada, o que gerou uma mistura de sentimentos no piloto alemão.