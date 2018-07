Rosberg comemora mais uma pole e ainda ganha elogios do campeão Hamilton Apesar do título antecipado de Lewis Hamilton, quem termina em alta a temporada de 2015 na Fórmula 1 é Nico Rosberg. Neste sábado, no treino classificatório para o GP de Abu Dabi, o alemão conquistou sua sexta pole consecutiva e comemorou bastante.